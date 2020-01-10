Mardin'de kamyonet ve otomobil çarpıştı: 4 yaralı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Mardin'de kamyonet ve otomobil çarpıştı: 4 yaralı - Son Dakika

Mardin'de kamyonet ve otomobil çarpıştı: 4 yaralı

6 saat önce

Mardin'de otomobil ve kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında biri çocuk 4 kişi yaralandı.

Mardin'de kamyonet ve otomobil çarpıştı: 4 yaralı, System.String[]

Mardin'de otomobil ve kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında biri çocuk 4 kişi yaralandı.

Kaza akşam saatlerinde Midyat Dargeçit karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Abdullah İ. idaresindeki 47 LG 312 plakalı kamyonet ve Abdürrahim K. idaresindeki otomobille çarpıştı. Kazada biri çocuk 4 kişi yaralanırken kamyonette sıkışan bir yaralı itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu çıkartıldı. Yaralılar, 112 acil sağlık ekiplerince Midyat Devlet Hastanesine götürüldü. Kazaya ilişkin inceleme sürüyor.

(Selman Güneş/İHA)

Mardin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.01.2020 09:05 Kaynak: İHA
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