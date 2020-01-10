Son Dakika › Güncel › Mardin'de kamyonet ve otomobil çarpıştı: 4 yaralı - Son Dakika
Mardin'de kamyonet ve otomobil çarpıştı: 4 yaralı
6 saat önce
Mardin'de otomobil ve kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında biri çocuk 4 kişi yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 10.01.2020 09:05 Kaynak: İHA
Mardin'de otomobil ve kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında biri çocuk 4 kişi yaralandı.
Kaza akşam saatlerinde Midyat Dargeçit karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Abdullah İ. idaresindeki 47 LG 312 plakalı kamyonet ve Abdürrahim K. idaresindeki otomobille çarpıştı. Kazada biri çocuk 4 kişi yaralanırken kamyonette sıkışan bir yaralı itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu çıkartıldı. Yaralılar, 112 acil sağlık ekiplerince Midyat Devlet Hastanesine götürüldü. Kazaya ilişkin inceleme sürüyor.
(Selman Güneş/İHA)
Son Dakika Gitmemek için babasını bıçakladığı yetiştirme yurduna teslim edildi Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan çocuk sayısı açıklaması: Mutlaka ikinin üzerinde, üç-dört gibi TOGG, yerli otomobilin tasarım hikayesini konu alan belgeseli yayınladı Taksici kadın müşterisini darp edip arabadan attı iddiası