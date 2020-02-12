Mardin'de kamyonetin kasasına gizlenmiş 23 kilogram eroin yakalandı - Son Dakika
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Mardin'de kamyonetin kasasına gizlenmiş 23 kilogram eroin yakalandı

6 saat önce

Mardin'in Midyat ilçesinde drone destekli operasyonda kamyonetin kasa kapaklarına gizlenmiş 23 kilogram eroin ele geçirildi, bir şüpheli tutuklandı.

Mardin'de kamyonetin kasasına gizlenmiş 23 kilogram eroin yakalandı, System.String[]

Mardin'in Midyat ilçesinde drone destekli operasyonda kamyonetin kasa kapaklarına gizlenmiş 23 kilogram eroin ele geçirildi, bir şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Midyat Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanan ve ticaretini yapan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Bu kapsamda drone destekli operasyonda durdurulan kamyonette yapılan aramada, narkotik dedektör köpeğinin tepki vermesi üzerine aracın kasa kapaklarına gizlenmiş 176 paket halinde 23 kilogram eroin bulundu, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden biri tutuklandı, diğeri adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Midyat, Mardin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.02.2020 07:06 Kaynak: AA
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