Mardin'de Kanalizasyon Çalışmasında Göçük: 1 Ölü
1 saat önce
Mardin'in Nusaybin ilçesinde kanalizasyon çalışmasında meydana gelen göçükte bir işçi öldü.
Mardin
'in Nusaybin
ilçesinde kanalizasyon çalışmasında meydana gelen göçükte bir işçi öldü.
Alınan bilgiye göre, Gırnavaz Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir firmanın kanalizasyon şebekesi için açtığı çukurda göçük meydana geldi.
Göçük altında kalan işçilerden Mahsum Cebe (22), firma çalışanları ve itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
112 Acil Servis
ekiplerince Nusaybin Devlet Hastanesi
'ne kaldırılan Cebe, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
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Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 08:35 Kaynak: AA
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