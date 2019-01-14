Son Dakika Haberleri: Mardin'de Kanalizasyon Çalışmasında Göçük: 1 Ölü

Mardin'de Kanalizasyon Çalışmasında Göçük: 1 Ölü

1 saat önce

Mardin'in Nusaybin ilçesinde kanalizasyon çalışmasında meydana gelen göçükte bir işçi öldü.

Mardin'de Kanalizasyon Çalışmasında Göçük: 1 Ölü, System.String[]
Mardin'in Nusaybin ilçesinde kanalizasyon çalışmasında meydana gelen göçükte bir işçi öldü.

Alınan bilgiye göre, Gırnavaz Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir firmanın kanalizasyon şebekesi için açtığı çukurda göçük meydana geldi.

Göçük altında kalan işçilerden Mahsum Cebe (22), firma çalışanları ve itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

112 Acil Servis ekiplerince Nusaybin Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Cebe, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 08:35 Kaynak: AA

Nusaybin, Mardin, Güncel
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