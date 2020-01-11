Mardin'de "KAPAN-1 BAGOK" operasyonu başlatıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Mardin'de 'KAPAN-1 BAGOK' operasyonu başlatıldı - Son Dakika

Mardin'de "KAPAN-1 BAGOK" operasyonu başlatıldı

6 saat önce

İçişleri Bakanlığından, Mardin'de 915 jandarma, polis ve güvenlik korucusunun katılımıyla terör örgütüne yönelik "KAPAN-1 BAGOK" Operasyonu'nun başlatıldığı bildirildi.

Mardin'de

İçişleri Bakanlığından, Mardin'de 915 jandarma, polis ve güvenlik korucusunun katılımıyla terör örgütüne yönelik "KAPAN-1 BAGOK" Operasyonu'nun başlatıldığı bildirildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Jandarma Genel Komutanlığınca geçen yıl ağustos ayında başlatılan, 4'ü teslim olan 144 bölücü terör örgütü mensubunun etkisiz hale getirildiği, çok sayıda sığınak, barınak ile birlikte silah, mühimmat ve yaşam malzemesinin imha edildiği Kıran Operasyonları başarıyla tamamlandı.

Kıran operasyonlarının tamamlanmasının ardından, 2020'nin başlamasıyla bölücü terör örgütü PKK'yı tamamen ülke gündeminden çıkarmak, bölgede barındığı belirlenen teröristleri etkisiz hale getirmek ve sözde barınma alanları arası geçişlerini engelleyerek takviye edilmesini önlemek amacıyla Mardin İl Jandarma Komutanlığınca "KAPAN-1 BAGOK" Operasyonu başlatıldı.

Operasyonda Mardin İl Jandarma Komutanlığında görevli Jandarma Komando ve Jandarma Özel Harekatın (JÖH) yanı sıra Polis Özel Harekat (PÖH) ve güvenlik korucu timlerinden oluşan 915 personel ile 60 operasyonel tim görev alıyor.

"KAPAN-1 BAGOK" operasyonu kapsamında tespit edilen sığınaklarda yapılan aramalarda çok sayıda el yapımı patlayıcı, mühimmat, yarım ton yaşam malzemesi, tıbbi malzeme ile örgütsel doküman ele geçirildi.

Delil niteliğinde olanlar muhafaza altına alınırken diğer malzemeler ve sığınaklar imha edildi.

Operasyonda bölücü terör örgütüne yardım ve yataklık eden 13 şüpheli de gözaltına alındı.

Jandarma, Mardin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.01.2020 10:14 Kaynak: AA
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