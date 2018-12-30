Mardin'de Kar Yağışı Etkili Oldu
1 saat önce
Mardin'de gece saatlerinden itibaren kar yağışı etkili oldu.
Mardin
'de gece saatlerinden itibaren kar yağışı etkili oldu.
Mardin'de gece saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı kenti beyaza bürüdü. Yağış nedeniyle kartpostallık görüntüler oluştu. Meteorolojiden yapılan açıklamada, göre kar yağışının yer yer yağmurla karışık süreceği bildirildi. - MARDİN
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Haber Yayın Tarihi : 30.12.2018 10:48 Kaynak: İHA
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