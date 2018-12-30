Son Dakika Haberleri: Mardin'de Kar Yağışı Etkili Oldu

Mardin'de Kar Yağışı Etkili Oldu

1 saat önce

Mardin'de gece saatlerinden itibaren kar yağışı etkili oldu.

Mardin'de Kar Yağışı Etkili Oldu, System.String[]
Mardin'de gece saatlerinden itibaren kar yağışı etkili oldu.

Mardin'de gece saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı kenti beyaza bürüdü. Yağış nedeniyle kartpostallık görüntüler oluştu. Meteorolojiden yapılan açıklamada, göre kar yağışının yer yer yağmurla karışık süreceği bildirildi. - MARDİN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.12.2018 10:48 Kaynak: İHA

Mardin, Güncel
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