Mardin'de kar yağışı etkili oldu, onlarca tır kuyruğu oluştu - Son Dakika
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Mardin'de kar yağışı etkili oldu, onlarca tır kuyruğu oluştu

12.03.2022 13:23
Mardin'de kar yağışı etkili oldu, onlarca tır kuyruğu oluştu

Mardin'in Mazıdağı ilçesinde sabah saatlerinde etkili olan kar yağışı sebebiyle onlarca tır kuyruğu oluştu.

Mardin'in Mazıdağı ilçesinde sabah saatlerinde etkili olan kar yağışı sebebiyle onlarca tır kuyruğu oluştu.

İlçede sabah saatlerinde etkili olan kar yağışı ile birlikte oluşan tipi sonucunda buzlanmalar meydana geldi. Buzlanma sonucu kayganlaşan yolda tırlar, ilerleyemeyerek mahsur kaldı. Kapanan yolda uzun tır ve araç kuyruğu oluştu. Mazıdağı Emniyet Amirliği Trafik Şube ekipleri ve Karayolları Bölge Müdürlüğünün hummalı çalışmaları sonucunda kapanan yol bir süre sonra trafiğe açıldı. - MARDİN

Mardin'de kar yağışı etkili oldu, onlarca tır kuyruğu oluştu
Mardin'de kar yağışı etkili oldu, onlarca tır kuyruğu oluştu

YORUMLAR
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Mazıdağı, Mardin, kar, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Mardin'de kar yağışı etkili oldu, onlarca tır kuyruğu oluştu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Mardin'de kar yağışı etkili oldu, onlarca tır kuyruğu oluştu - Son Dakika
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