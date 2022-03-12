Mardin'de kar yağışı etkili oldu, onlarca tır kuyruğu oluştu - Son Dakika

Mardin'in Mazıdağı ilçesinde sabah saatlerinde etkili olan kar yağışı sebebiyle onlarca tır kuyruğu oluştu.

İlçede sabah saatlerinde etkili olan kar yağışı ile birlikte oluşan tipi sonucunda buzlanmalar meydana geldi. Buzlanma sonucu kayganlaşan yolda tırlar, ilerleyemeyerek mahsur kaldı. Kapanan yolda uzun tır ve araç kuyruğu oluştu. Mazıdağı Emniyet Amirliği Trafik Şube ekipleri ve Karayolları Bölge Müdürlüğünün hummalı çalışmaları sonucunda kapanan yol bir süre sonra trafiğe açıldı. - MARDİN