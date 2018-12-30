Mardin'de Kar Yağışı Etkili Oluyor
1 saat önce
Mardin'de kar yağışı etkili oluyorMARDİN - Mardin'de gece saatlerinden itibaren kar yağışı etkili oldu.
Mardin'de kar yağışı etkili oluyor
MARDİN - Mardin'de gece saatlerinden itibaren kar yağışı etkili oldu.
Mardin'de gece saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı kenti beyaza bürüdü. Yağış nedeniyle kartpostallık görüntüler oluştu. Meteorolojiden yapılan açıklamada, göre kar yağışının yer yer yağmurla karışık süreceği bildirildi.
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Haber Yayın Tarihi : 30.12.2018 11:01 Kaynak: İHA
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