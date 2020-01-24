Mardin'de kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi - Son Dakika
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Mardin'de kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi

6 saat önce

Mardin'de etkisini sürdüren kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi.

Mardin'de kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi, System.String[]

Mardin'de etkisini sürdüren kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi.

Dün başlayan ve etkisini sürdüren kar yağışı nedeniyle sürücüler, karla kaplı yollarda ilerlemekte zorlandı. Büyükşehir Belediyesi ekipleri, yollar ile kaldırımlarda kar temizleme çalışması yürüttü.

Kar yağışı sonucu yolu ulaşıma kapanan 80 kırsal mahallenin yolunun açılması için ekiplerin çalışması sürüyor.

3 ilçede 25 hasta hastaneye ulaştırıldı

112 Acil Sağlık ekipleri de kar yağışının yol açtığı olumsuzluklara rağmen ihtiyaç duyan vatandaşlara sağlık hizmeti ulaştırmak için çalışma yürütüyor.

Savur, Ömerli ve Mazıdağı ilçelerinde kar paletli ambulans, UMKE ve AFAD araçlarıyla 25 hasta, hastanelere ulaştırıldı.

Hastalar arasında yer alan Mazıdağı ilçesinin Yukarıocak Mahallesinde yaşayan 69 yaşındaki Abdulkerim Alakuş, 112 çağrı merkezini arayarak genel durum bozukluğu ile romatizmal rahatsızlığı olduğunu belirterek, yardım istedi.

UMKE, AFAD ve ilgili kurumlar gerekli ulaşım şartlarını yaklaşık 1 saatte sağlayarak, Alakuş'u Mardin Devlet Hastanesine ulaştırdı.

Ayrıca, diyaliz hastaları da evlerinden alınarak ilgili sağlık kuruluşuna nakledildi.

Mardin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 03:28 Kaynak: AA
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