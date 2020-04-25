Mardin'de karantina süresi dolan 201 kişi memleketlerine gönderildi - Son Dakika

IRAK'tan tahliye edildikten sonra Mardin'deki yurda yerleştirilen 201 vatandaş, karantina sürelerinin dolmasının ardından memleketlerine gönderildi.

Koronavirüs salgını nedeniyle yurt dışındaki Türklerin tahliye çalışmaları kapsamında 10 Nisan günü Irak'ın çeşitli bölgelerinden karayoluyla yurda getirilen 201 vatandaş, Mardin'deki Kasımiye Erkek Öğrenci Yurdu'na yerleştirildi. 60 kişilik yurt personeli tarafından güvenlik, temizlik ve kişisel ihtiyaçlarının giderilmesi amacıyla hizmet sunulan vatandaşlar için sağlık görevleri, UMKE ve AFAD ekipleri de yurtta hazır bulundu.

14 günlük karantina süreleri dolan vatandaşlar, sabah saatlerinde yurtlarından ayrıldı. AFAD tarafından tahsis edilen otobüslerle, 201 kişi memleketlerine gönderildi.

Karantinada kalan Antalyalı Erhan Yiğit, yurtta en iyi şekilde ağırlandıklarını ifade ederek, emeği geçen herkese teşekkür etti.