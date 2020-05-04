Mardin'de karantinada kalan vatandaşlara 3 dilde ilahi dinletisi - Son Dakika

Mardin'de karantinada kalan vatandaşlara 3 dilde ilahi dinletildi.

Mardin Büyükşehir Belediyesi konservatuar ekibi, koronavirüs nedeniyle Irak'tan ülkeye dönüş yaparak karantina sürelerini geçirmek için Mardin Kasımiye Erkek Öğrenci Yurdu'na yerleştirilen vatandaşlara ramazan ayı dolayısıyla üstü açık tur aracı ile Türkçe, Arapça ve Kürtçe ilahi dinletisi sunuldu.

Yurtta kalan vatandaşlar da yurdun balkon ve pencerelerinden ellerindeki Türk bayrakları ile seslendirilen ilahilere eşlik etti.

Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Yaman, karantina süreci nedeniyle yurtta kalan vatandaşların her türlü ihtiyaçlarının giderildiği belirterek, şöyle dedi:

"Sıkıntı yaşamamaları için üzerimize düşen görevi en iyi şekilde yerine getiriyoruz. Umarım vatandaşlarımızda yapılan bu hizmetten memnundurlar. Karantina süresi boyunca onları Mardin'de misafir edeceğiz. Süre bitince de memleketlerine göndereceğiz."

Karatinadakiler sunulan hizmetlerden duydukları memnuniyeti dile getirerek, Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Yaman'a teşekkür ettiler.