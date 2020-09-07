Mardin'de karantinaya alınan 2 mahalle ve 2 mezrada sağlık taraması - Son Dakika

Mardin'in Mazıdağı ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alınan mahalle ve mezralarında sağlık taramasına başlandı.

İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu'nun kararıyla salgının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, güvenli mesafeyi koruma ve yayılım hızını kontrol altında tutmak amacıyla alınan tedbirler kapsamında Yücedağ Mahallesi Der ve Karasu mezraları ile Kocakent Mahallesinde karantina uygulandığı hatırlatıldı.

Mevsimlik tarım işçilerinin sirkülasyonunun yoğun olduğu, son günlerde Kovid-19 tanısının vatandaşlardaki sayısının yüksek olmasından dolayı karantina uygulanan yerleşim yerleri giriş-çıkışlara jandarma ekiplerince kapatılırken, filyasyon ekipleri de sağlık taraması işlemlerine başladı.