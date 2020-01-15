Mardin'de kargo aracında kaçak malzemeler ele geçirildi - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Mardin'de kargo aracında kaçak malzemeler ele geçirildi - Son Dakika

Mardin'de kargo aracında kaçak malzemeler ele geçirildi

7 saat önce

Mardin'in Nusaybin ilçesinde jandarmanın durdurduğu bir kargo aracında yüklü miktarda kaçak malzeme ele geçirilirken, olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

Mardin'de kargo aracında kaçak malzemeler ele geçirildi, System.String[]

Mardin'in Nusaybin ilçesinde jandarmanın durdurduğu bir kargo aracında yüklü miktarda kaçak malzeme ele geçirilirken, olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.


Mardin İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan teknik ve fiziki takip sonucu Nusaybin ilçesi sınırları içerisinde İpekyolu üzerinde yapılan yol kontrol ve arama faaliyeti neticesinde bir kargoya ait araçta yurda kaçak yollardan sokulmuş yaklaşık piyasa değeri 485 bin TL olan 225 adet çeşitli marka ve modellerde faturasız yabancı menşeili akıllı cep telefonu, 4 bin 600 adet 150 gramlık krema, 2 bin 799 adet 90 gramlık balık konservesi, 552 adet 200 gramlık et konservesi ve 413 kilogram hayvansal yağ ele geçirildi. Kargo alıcı bilgilerini eksik girdiği tespit edilen Silopi ve Cizre ilçeleri kargo şube müdürleri E.B. ve M.T. isimli şahıslar kargoların gönderilmesinde yapmış oldukları usulsüzlükten dolayı 'Eksik bilgi, olmayan gönderici ismi kullanmak' suçundan gözaltına alındı. Ayrıca kimlik bilgileri tespit edilen kargo göndericisi ve alıcısı hakkında da yasal işlemlerin başlatıldığı belirtildi. - MARDİN

Mardin İl Jandarma Komutanlığı, Jandarma, Nusaybin, Mardin, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.01.2020 09:46 Kaynak: İHA
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