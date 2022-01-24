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Mardin'de karla mücadele seferberliği devam ediyor - Son Dakika

Mardin'de karla mücadele seferberliği devam ediyor

24.01.2022 14:18
Mardin'de karla mücadele seferberliği devam ediyor

Mardin'de, Valilik koordinesinde kar temizleme ve tuzlama çalışmaları hız kesmeden sürüyor.

Mardin'de, Valilik koordinesinde kar temizleme ve tuzlama çalışmaları hız kesmeden sürüyor.

Kentte gece saatlerinden itibaren tekrar etkili olmaya başlayan yoğun kar yağışıyla ile ekiplerin başlattığı çalışmalar hız kesmeden devam ediyor.

Ekipler, kar yağışının etkili olduğu merkez Artuklu ilçesi başta olmak üzere ilçelerde ve kırsal mahallelerde bir yandan yolları açıyor bir yandan da tuzlama çalışması yapıyor.

Kaymakamlıklar, İl Jandarma Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü, Karayolları Müdürlüğü, Büyükşehir Belediyesi, ilçe belediyeleri, UMKE ve AFAD'dan 1618 personel ve 439 araç kentin dört bir yanında ulaşımın sağlıklı bir şekilde sürmesi ve vatandaşların mağdur olmaması için çalışmaları 7 gün 24 saat esası ile yürütüyor.

Meteorolojiden yapılan uyarı doğrultusunda akşam saatlerinde 10 ilçenin farklı ana arterlerine konuşlandırılan ekiplerin başarılı çalışmaları sonucu saat 10.00 itibarıyla tamamen açılan ana yollarda ulaşım kesintisiz sağlanıyor.

Vali Mahmut Demirtaş, şehrin en işlek noktaları konumundaki Artuklu Üniversitesi Kavşağı ve Hop geçidinde yolların son durumunu yerinde inceledi.

İncelemeleri esnasında toplu taşıma şoförleriyle karşılaşan Demirtaş, şoförleri kış tedbirleri konusunda uyararak, kazasız yolculuk diledi.

Olumsuz hava koşulları nedeniyle vatandaşlardan zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmamalarını isteyen Demirtaş, "Kar yağışı nedeniyle, kış lastiği veya zincir olmadan, zorunlu olmadıkça lütfen trafiğe çıkmayalım. Bu karlı günlerde can dostlarımızı unutmayalım. Bir kap yemek ve bir kap su ile emanetlerimize sahip çıkalım" dedi. - MARDİN

Mardin'de karla mücadele seferberliği devam ediyor
Mardin'de karla mücadele seferberliği devam ediyor
Mardin'de karla mücadele seferberliği devam ediyor
Mardin'de karla mücadele seferberliği devam ediyor
Mardin'de karla mücadele seferberliği devam ediyor

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İl Jandarma Komutanlığı, Artuklu, Mardin, kar, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Mardin'de karla mücadele seferberliği devam ediyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Mardin'de karla mücadele seferberliği devam ediyor - Son Dakika
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