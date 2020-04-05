Mardin'de kavga eden gruba sosyal mesafe kuralını ihlalden para cezası - Son Dakika

Haklarında işlem yapılan şüphelilere sosyal mesafe kuralını ihlal ettikleri gerekçesiyle toplam 15 bin 750 lira ceza kesildi.

Bölgeye sevk edilen polis ekipleri, kavgaya karışan M.K, H.K, İ.K, M.C. ve M.Ş.C'yi gözaltına aldı.

Mardin 'in Kızıltepe ilçesinde kavga eden 5 kişiye yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında getirilen sosyal mesafe kuralını ihlal ettikleri gerekçesiyle 3 bin 150'şer lira ceza uygulandı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

Mardin'de kavga eden şahıslara sosyal mesafe kuralına uymadıkları için 15 bin lira para cezası kesildi