Mardin'de kavga eden gruba sosyal mesafe kuralını ihlalden para cezası - Son Dakika

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde kavga eden 26 kişiye yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında getirilen sosyal mesafe kuralını ihlal ettikleri gerekçesiyle 3 bin 150'şer lira ceza uygulandı.

İlçe merkezinde iki aile arasında henüz belirlenemeyen nedenle kavga çıktı.

Olayda 9 kişi yaralandı.

Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ambulansla ilçedeki hastanelere kaldırıldı.

Başlatılan soruşturma kapsamında kavgaya karışan 26 kişiye sosyal mesafe kuralını ihlal ettikleri gerekçesiyle toplam 81 bin 900 para cezası kesildi.