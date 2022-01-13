Mardin'de kavşak düzenleme çalışmaları başladı - Son Dakika

Mardin Valiliği, Mardin Büyükşehir Belediyesi ve Karayolları Müdürlüğü iş birliğiyle merkez Artuklu ilçesinde yaşanan trafik sorununun ortadan kaldırılması için kavşaklarda düzenleme çalışması başlatıldı.

Bu kapsamda projelendirme çalışmaları tamamlandı. Mardin- Kızıltepe kara yolundeki Ravza Caddesi kavşağı, Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi kavşağı, Artuklu Belediyesi kavşağı ile Mardin Valiliği kavşağında yapılacak düzenlemeler başladı.

Ravza kavşağının düzenlenmesi için iş makinelerinin yol genişletme çalışmaları sürüyor.

Fen İşleri Daire Başkanı Cebrail Aslan, Ravza Caddesinin kavşağında yapılacak düzenleme ile trafikte sıkıntı oluşturan noktalardan birinde sorunu çözmüş olacaklarını söyledi.

Daha sonra hastane kavşağında çalışmaların başlayacağını ifade ederek, şunları kaydetti:

"Kavşağı mevcut yerinden yaklaşık 200 metre geriye çekerek hastanenin tam karşısına almayı planladık. Artuklu Belediyesinin önündeki kavşağın proje aşaması devam ediyor. Valilik önünde bulunan geçiş kapatılacak. Yaklaşık 3 ay içerisinde kavşaklardaki çalışmaları tamamlayıp, Artuklu'nun trafiğini rahatlatacağız. Yarı çapı 9 metre olan kavşaklar yapılacak. Yol genişletme, dört kollu sinyalizasyon, trafik çizgileri, yaya geçitleri yapılacak."