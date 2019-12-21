Mardin'de kayıp çiftin ailesi konuştu - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Mardin'de kayıp çiftin ailesi konuştu - Son Dakika

Mardin'de kayıp çiftin ailesi konuştu

6 saat önce

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde, Perşembe gününden beri kayıp olan Veysi ve Fatıma Akbulut çiftinin ailesi konuştu.

Mardin'de kayıp çiftin ailesi konuştu, System.String[]

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde, Perşembe gününden beri kayıp olan Veysi ve Fatıma Akbulut çiftinin ailesi konuştu. Gözyaşlarına boğulan baba Mahmut Akbulut, "Cep telefonundan beni arayıp takip edildiklerini söylediler, sonrasında kendilerine bir daha ulaşamadım. Oğlum ve gelinimin bulunmasını istiyorum" diye konuştu.


Edinilen bilgiye göre, 31 yaşındaki Veysi ve 27 yaşındaki Fatıma Akbulut çifti 2 çocuğuyla birlikte Mersin'den Kızıltepe ilçesine geldi. Akbulut çifti, perşembe günü alışveriş için çarşıya çıktı. İddiaya göre Veysi Akbulut, kayınpederini cep telefonundan arayarak birilerinin kendilerini takip ettiğini söyleyip telefonunu kapattı. Yakınları, bir süre Akbulut çiftinden haber alamadıktan sonra durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbarı alan güvenlik güçleri, kayıp çifti arama çalışmalarına başladı.


Araçları boş arazide hasarlı halde bulundu


Kızıltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü Cumhuriyet Polis Merkez Amirliğinde evlatlarından gelecek müjdeli haberi bekleyen baba Mahmut Akbulut, gözyaşları içerisinde gazetecilere açıklamalarda bulundu. Akbulut, valimizden, emniyetten rica ediyorum bütün devlet imkanlarını seferber edilmesini rica ediyorum" diye konuştu.


Veysi Akbulut'un kardeşi Mahsum Akbulut ise iki gün önce Kızıltepe'ye geldiklerini söyledi. Mahsum Akbulut, "Sabah yola çıktık gece ağabeyimin kayınpederindeydik. Ağabeyim kayınpederinin evindeyken, dışarı çıkmak istedi ve arabanın anahtarını alıp yengemle birlikte dışarı çıktılar. Çıktılar sonra onlara ulaşamadık. Çarşıya çıkmışlar sonra polisler arabayı bu halde buldu. Araba iki tarafından da sıkıştırılmış gibi. Yetkililerden ağabeyim ve yengemin bulunmasını istiyoruz" şeklinde konuştu.


Akbulut çiftinin çarşıya çıktıkları araç hasar görmüş şekilde bulunurken, olayla ilgili başlatılan incelemenin sürdüğü öğrenildi. - MARDİN

Kızıltepe, Mersin, Mardin, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.12.2019 04:38 Kaynak: İHA
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