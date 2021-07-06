Mardin'de kaza: 1 yaralı - Son Dakika

Mardin'in Derik ilçesinde bir otomobil ve motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Mardin'in Derik ilçesine bağlı Kuyulu Mahallesinde bir otomobil ve bir motosikletin çarpışması sonucu kaza meydana geldi. Kazada motosiklet sürücüsü yaralandı. Görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralıya olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından, Derik Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yetkililer olay ile ilgili inceleme başlattı. - MARDİN