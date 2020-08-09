Mardin'de kilim desenli sokaklar ilgi odağı oldu - Son Dakika

Mardin'de kilim desenli sokaklar ilgi odağı oldu

MARDİN'in Kızıltepe ilçesindeki 2 sokağa kilim desenli parke taşları döşendi.

Mardin'de kilim desenli sokaklar ilgi odağı oldu, System.String[]
MARDİN'in Kızıltepe ilçesindeki 2 sokağa kilim desenli parke taşları döşendi. 220 metre uzunluğundaki sokaklar ilçe halkının ilgi odağı oldu. Sokakları ilmek ilmek dokuyarak böylesi bir çalışma yaptıklarını belirten Kızıltepe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Hüseyin Çam, " Türkiye'de çok rastlanmayan bir uygulamayla vatandaşlarımıza hizmet sunduk. Bu uygulama sayesinde burada parke taşlarıyla caddeleri halı gibi ilmek ilmek dokuduk" dedi.

Mardin'in yaklaşık 300 bin nüfusuyla en büyük ilçesi konumunda olan Kızıltepe'de, 2 sokak kilim motifli parke taşlarıyla döşendi. 220 metre uzunluğundaki sokaklar ilçe halkının ilgi odağı olurken, vatandaşlar trafiğe kapalı olan ve henüz isim verilmeyen sokaklarda bol bol hatıra fotoğrafı çekiliyor. Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Çam, sokakların ismine Kızıltepe halkının görüşünü aldıktan sonra karar vereceklerini söyledi.

'TÜRKİYE'DE ÖRNEĞİ YOK'Kızıltepe'nin turizm alanında atılım yapmaya hazır bir ilçe olduğunu ve motifli caddelerin Türkiye'de örneğinin olmadığını belirten Çam, şunları kaydetti:

"Altyapısı tamamlanmış caddelerimizin, üst yapı çalışmalarına başladık. Biz burada, Türkiye'de çok rastlanmayan bir uygulama ile vatandaşlarımıza hizmet sunduk. Bu uygulama sayesinde burada parke taşlarıyla caddeleri halı gibi ilmek ilmek dokuduk ve bundan sonraki süreçte de dokumaya devam edeceğiz. Bulunduğumuz cadde eski ismiyle '11'inci Cadde' diye geçiyor. Kafeler Caddesi diye de geçiyor. Yeni ismi noktasında ise henüz karar vermiş değiliz. Burada halkımızla birlikte, buranın ismi konusunda inşallah kararı beraber vereceğiz. Çünkü halkımızdan çok farklı taleplerle karşılaşıyoruz. 'kilim caddesi' olsun, 'halı caddesi' olsun veya ekmiş olduğumuz ağaçlarla birlikte 'manolya caddesi' olsun diyen oluyor. Onun için vatandaşlarımızla birlikte karar vereceğiz. Bu sene sonunda 100 kilometre bir üst yapı çalışması yapmış olacağız. Özellikle çalışma yaparken işin kalitesine özen gösteriyoruz. Çünkü bulunduğumuz coğrafya çok önemli bir coğrafya. Bu coğrafyaya yapılan hizmetlerle değer katmak da çok gurur verici bir olay. Türkiye'de örneği olmayan halı caddesini, kilim caddesini ülkemize kazandırmış olmaktan ayrı bir mutluluk duyuyoruz. Özellikle bölgemiz gelecek noktasında da turizmle ön plana çıkacak bir bölge."


- Mardin
Kızıltepe, Türkiye, Mardin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.08.2020 10:19

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Mardin'de kilim desenli sokaklar ilgi odağı oldu - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

Bakan Koca Twitter'dan paylaştığı görüntüyle uyardı: Covid-19 zor bir hastalıktır Otobüs kazasında bacağı kırılan 7 yaşındaki Efe, o anları anlattı: Bütün insanlar yaralıydı Galatasaray, Radamel Falcao'nun maaşında indirim yapmasını isteyecek Muharrem İnce, Yaşar Okuyan'a kendisi hakkında söylediği sözler nedeniyle dava açıyor Fırsatları değerlendirmek isteyen Ronaldo'nun PSG ile görüşeceği iddia edildi Bill Gates: Koronavirüs salgını zengin ülkelerde 2021 yılı sonunda bitecek Fedor Smolov, Fenerbahçe'yle anlaştığına yönelik çıkan haberleri yalanladı Kasımpaşa, teknik direktör Mehmet Altıparmak ile anlaştı Diş hekimini darbettiği iddia edilen hasta asıl darbedilenin kendisi olduğunu söyledi 5 kişinin öldüğü otobüs kazasından yaralı olarak kurtulan kadın: Kazadan önce şoförün kalp krizi geçirdiğini söylüyorlardı ATM'den çektiği parada basım hatası olduğunu gören vatandaş, koleksiyoncuların teklifini bekliyor İspanyol ve İtalyan basını, Cüneyt Çakır'ın Barcelona-Napoli maçındaki yönetimini eleştirdi Uzmanlar koronavirüs için yeni bir belirti daha duyurdu: Hıçkırık tutan adamın testi pozitif çıktı Sosyal medyada yayınlanan fıkrası 100 milyona ulaşan vatandaşın hayatı değişti Fındığın 'kanseri' böcek 'Drakula' yayılışını sürdürüyor, fındık üreticileri çaresiz
Apple'ın açığını bulan Türk gence ödül vermek yerine teşekkür ettiler Apple'ın açığını bulan Türk gence ödül vermek yerine teşekkür ettiler         
09:26
Yeni bir aşk mı doğuyor? Defne Samyeli ünlü iş adamıyla yemek yedi Yeni bir aşk mı doğuyor? Defne Samyeli ünlü iş adamıyla yemek yedi         
08:25
Dilenci, Dilenci, "Oscarlık" bayılma performansı ile vatandaşları dolandırmaya kalktı         
07:44
Yeni Zelanda'da 100 gündür toplum içinde Kovid-19 vakası kaydedilmedi Yeni Zelanda'da 100 gündür toplum içinde Kovid-19 vakası kaydedilmedi         
06:27
"Dur" ihtarına uymayan sürücüyü kovalayan polis memuru şehit oldu         
05:35
"Dayı" filminin setinde ikinci kez taciz olayı yaşandı         
23:35
Trabzonspor, Anders Tronsden ile 4 yıllık sözleşme imzaladı Trabzonspor, Anders Tronsden ile 4 yıllık sözleşme imzaladı         
23:27
"Kişiye özel" ilan için Pamukkale Üniversitesi Rektörü Hüseyin Bağ'a soruşturma açıldı         
22:47
Oyuncu Afra Saraçoğlu, K-Pop dansıyla izleyenleri kendinden geçirdi Oyuncu Afra Saraçoğlu, K-Pop dansıyla izleyenleri kendinden geçirdi         
22:39
Rocky'nin yıldızı Dolph Lundgren 38 yaş küçük nişanlısıyla tatilde Rocky'nin yıldızı Dolph Lundgren 38 yaş küçük nişanlısıyla tatilde         
22:05
Milli futbolcu Enes Ünal, eşiyle Bodrum'da tatilin tadını çıkarıyor Milli futbolcu Enes Ünal, eşiyle Bodrum'da tatilin tadını çıkarıyor         
20:53
Şarkıcı Lara, geçirdiği estetik operasyonları sonucu tanınmaz hale geldi Şarkıcı Lara, geçirdiği estetik operasyonları sonucu tanınmaz hale geldi         
19:42
Haluk Levent, yanarak kül olan bölgeyi ağaçlandırma sözünü tutamayınca özür diledi Haluk Levent, yanarak kül olan bölgeyi ağaçlandırma sözünü tutamayınca özür diledi         
19:37
Medipol Başakşehir, Hasan Ali Kaldırım ile 3 yıllık sözleşme imzaladı Medipol Başakşehir, Hasan Ali Kaldırım ile 3 yıllık sözleşme imzaladı         
19:21
Hastanede ortalık bir anda karıştı! Kadın güvenlik görevlisi, uyardığı ziyaretçinin saldırısına uğradı Hastanede ortalık bir anda karıştı! Kadın güvenlik görevlisi, uyardığı ziyaretçinin saldırısına uğradı         
18:47
Kısıtlamalar geri mi geliyor? Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü yanıt verdi Kısıtlamalar geri mi geliyor? Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü yanıt verdi         
17:57
Beyrut'taki patlamanın yarattığı şok dalgasının etkisi dronla görüntülendi Beyrut'taki patlamanın yarattığı şok dalgasının etkisi dronla görüntülendi         
17:14
Talihsiz aile tatillerinin ilk saatinde soyuldu Talihsiz aile tatillerinin ilk saatinde soyuldu         
15:53
Bay Yanlış'taki öpüşme sahnesinin rüya olması izleyicileri kızdırdı Bay Yanlış'taki öpüşme sahnesinin rüya olması izleyicileri kızdırdı         
15:38
Kılıçdaroğlu, isim vermeden Muharrem İnce'ye yüklendi: Bireysel çıkarlar bu sistemin dışındadır Kılıçdaroğlu, isim vermeden Muharrem İnce'ye yüklendi: Bireysel çıkarlar bu sistemin dışındadır         
15:02
Tartıştığı yakınlarına tencere fırlatırken balkondan düştü! O anlar kamerada Tartıştığı yakınlarına tencere fırlatırken balkondan düştü! O anlar kamerada         
14:13
Umut Evirgen ile fotoğraf paylaşarak aşkını ilan eden Melisa Şenolsun, paylaşımını yayından kaldırdı Umut Evirgen ile fotoğraf paylaşarak aşkını ilan eden Melisa Şenolsun, paylaşımını yayından kaldırdı         
13:52
Kılıçdaroğlu, canlı yayında eline ulaşan anketin sonucunu paylaştı: Görünce gözlerime inanamadım Kılıçdaroğlu, canlı yayında eline ulaşan anketin sonucunu paylaştı: Görünce gözlerime inanamadım         
12:46
Kuaföre giden gelin trafik kazasında hayatını kaybetti Kuaföre giden gelin trafik kazasında hayatını kaybetti         
12:37
Fenerbahçe, Galatasaray'ın eski oyuncusu Sinan Gümüş ile 3 yıllığına anlaştı Fenerbahçe, Galatasaray'ın eski oyuncusu Sinan Gümüş ile 3 yıllığına anlaştı         
12:26
Ali Babacan'ın partisinden hükümete 10 maddelik öneri: Bunları yaparsanız TL değer kazanır Ali Babacan'ın partisinden hükümete 10 maddelik öneri: Bunları yaparsanız TL değer kazanır         
12:02
Her şeyden bihaber poz veriyorlardı! Beyrut'taki patlamaya en mutlu anlarında yakalandılar Her şeyden bihaber poz veriyorlardı! Beyrut'taki patlamaya en mutlu anlarında yakalandılar         
11:38
Dünyaca ünlü oyuncu Úrsula Corberó, üstsüz pozlarını paylaştı! Kısa sürede beğeni yağdı Dünyaca ünlü oyuncu Úrsula Corberó, üstsüz pozlarını paylaştı! Kısa sürede beğeni yağdı         
10:53
Dilipak'tan kendisine dava açacaklarını söyleyen AK Partili kadınlara sert mesaj: Cehenneminize odun taşıyorsunuz Dilipak'tan kendisine dava açacaklarını söyleyen AK Partili kadınlara sert mesaj: Cehenneminize odun taşıyorsunuz         
10:33
Gündüz vakti eve giren kadın hırsız perdeleri de çaldı! Evden çıkarken kameraya yakalandı Gündüz vakti eve giren kadın hırsız perdeleri de çaldı! Evden çıkarken kameraya yakalandı         
09:51
Altın fiyatları artınca evlenecek çiftler gümüşe yöneldi Altın fiyatları artınca evlenecek çiftler gümüşe yöneldi         
09:30
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.08.2020 17:02:37. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Mardin'de kilim desenli sokaklar ilgi odağı oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei