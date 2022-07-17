Mardin'de kiracısını öldüren baba ve oğlu tutuklandı - Son Dakika
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Mardin'de kiracısını öldüren baba ve oğlu tutuklandı

17.07.2022 12:03
Mardin'de kiracısını öldüren baba ve oğlu tutuklandı

Mardin'in Artuklu ilçesinde kiracıları Ahmet Kaymaz'ı öldürüp, kardeşi Rıdvan Kaymaz'ı ağır yaralayan baba ve oğlu tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Mardin'in Artuklu ilçesinde kiracıları Ahmet Kaymaz'ı öldürüp, kardeşi Rıdvan Kaymaz'ı ağır yaralayan baba ve oğlu tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Mardin'in Artuklu ilçesi 13 Mart Mahallesi'nde 15 Temmuz günü kira tartışması nedeniyle çıkan olayda iş yeri sahibi Ramazan B. ve oğlu Mahmut B. ile kiracıları Ahmet Kaymaz ve kardeşi Rıdvan Kaymaz arasında tartışma yaşandı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonrası çıkan olayda Ahmet Kaymaz ve Rıdvan Kaymaz aldıkları bıçak darbeleriyle yaralandı. Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Ahmet Kaymaz, hayatını kaybederken, Rıdvan Kaymaz ise yoğun bakıma alındı.

Olay nedeniyle gözaltına alınan Ramazan B. ve oğlu Mahmut B. çıkarıldıkları mahkeme tarafından 'Adam Öldürme' suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından devam ettiriliyor. - MARDİN

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Kaynak: İHA

Ahmet Kaymaz, Artuklu, Mardin, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Mardin'de kiracısını öldüren baba ve oğlu tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Mardin'de kiracısını öldüren baba ve oğlu tutuklandı - Son Dakika
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