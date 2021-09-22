Mardin'de kırsal mahalle yollarında asfalt çalışması sürüyor - Son Dakika

Dargeçit ilçesinde kırsal mahallelerde yol asfaltlama çalışmaları devam ediyor.

Dargeçit Belediyesi, Mardin Büyükşehir Belediyesi ve Karayolları Bölge Müdürlüğü iş birliğiyle ilçenin Çatalçam, Tavşanlı ve Çatalan mahallelerinde yol asfaltlama çalışmalarını tamamlayan ekipler, diğer kırsal mahallelerde çalışmaları sürdürüyor.

Çalışmaları yerinde inceleyen Belediye Başkanı Mehmet Cüneyt Aksoy, çalışmaların tamamlanmasıyla mahallelerde yaşam konforunun artacağını söyledi.

İlçenin sorunlarını vatandaşların desteğiyle bir bir çözüme kavuşturmaya devam ettiklerini aktaran Aksoy, "Vatandaşlarımızın özlemle, hasretle beklediği hizmetleri kendilerine ulaştırıyoruz, ulaştırmaya da devam edeceğiz. Çalışmalarda emeği geçen Mardin Büyükşehir Belediyesine ve Karayolları Bölge Müdürlüğüne teşekkürler." dedi.