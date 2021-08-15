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Mardin'de kırsal mahallelerde yol çalışması - Son Dakika

Mardin'de kırsal mahallelerde yol çalışması

15.08.2021 15:07
Mardin'de kırsal mahallelerde yol çalışması, System.String[]

Dargeçit İlçesinde kırsal mahallelerde yol yapım ve genişletme çalışmaları yapılıyor.

Dargeçit İlçesinde kırsal mahallelerde yol yapım ve genişletme çalışmaları yapılıyor.

Dargeçit Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, merkez mahalleler başta olmak üzere, vatandaşların tarla ve bahçelere ulaşımını kolaylaştırmaya yönelik başlattığı arazi yolu açma ve genişletme çalışmaları sürüyor.

Akça köyde mevkiinde çalışmalarını tamamlayan ekipler, diğer kırsal mahallelerde çalışmalarına devam ediyor.

Çalışmaları değerlendiren Belediye Başkanı Mehmet Cüneyt Aksoy, "Kırsal mahallemiz Akça köyde, arazi ve bahçelere giden yollarda başlattığımız yeni yol açma ve genişletme çalışmalarını tamamlayarak mahalle sakinlerimizin hizmetine sunduk" dedi.

Fen İşleri Müdürlüğü, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Mardin'de kırsal mahallelerde yol çalışması - Son Dakika


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