Son dakika haber... Mardin'de kırsal mahallelerde yüz yüze eğitim başladı - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haber... Mardin'de kırsal mahallelerde yüz yüze eğitim başladı

15.02.2021 13:51
Son dakika haber... Mardin'de kırsal mahallelerde yüz yüze eğitim başladı

Gelen son dakika haberine göre MARDİN'de kırsal mahallelerdeki okullarda, öğrenci ve öğretmenler koronavirüs tedbirleri altında uzun süre sonra yüz yüze eğitime başladı.

MARDİN'de kırsal mahallelerdeki okullarda, öğrenci ve öğretmenler koronavirüs tedbirleri altında uzun süre sonra yüz yüze eğitime başladı. Şehit oğlunun adının verildiği okulu ziyaret edip, öğrencileri gören Uzman Çavuş Serdar Temelli'nin babası Ahmet Temelli, oğlunun isminin yaşatılmasından memnuniyet duyduğunu dile getirdi.

Koronavirüs salgını nedeniyle ara verilen yüz yüze eğitim, kırsal mahalle ve köy okullarında bugün başladı. Derik ilçesine bağlı kırsal Bozbayır Mahallesi'nde Şehit Uzman Çavuş Serdar Temelli İlk ve Ortaokulu'nda da öğrenciler, koronavirüs tedbirlerine uygun olarak sosyal mesafe, maske ve hijyen kurallarına göre ateşleri ölçülerek içeri alındı. Öğrenciler ve öğretmenler uzun süre sonra tekrar bir araya gelmenin heyecanını yaşadı.

ŞEHİT BABASI OĞLUNUN ADININ VERİLDİĞİ OKULA GELDİHer iki okula da ismi verilen ve 28 Eylül 2020'de Irak'ın Kuzeyi Pençe Harekat bölgesinde teröristler tarafından tuzaklanan mühimmatın patlaması sonucu yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan Uzman Çavuş Serdar Temelli'nin babası Ahmet Temelli, oğlunun mezarını ziyaret edip, dua ettikten sonra okula geldi. Temelli, oğlunun isminin yaşatılmasından dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Kırsal Bozbayır Mahallesi Muhtarı ve şehit Uzman Çavuş Serdar Temelli'nin amcası Hamdullah Temelli de öğrencilerin tekrar yüz yüze eğitime başlamasının memnuniyet verici olduğunu söyledi. Temelli, "Devletimizin her zaman yanındayız. Şehidimizin yaşadığını hissediyoruz. Gara'da terör örgütü PKK'lılar tarafından şehit edilenlere de Allah'tan rahmet, ailelerine de baş sağlığı diliyoruz. Ülkemizin başı sağ olsun" dedi.

- Mardin
Son dakika haber... Mardin'de kırsal mahallelerde yüz yüze eğitim başladı
Son dakika haber... Mardin'de kırsal mahallelerde yüz yüze eğitim başladı
Son dakika haber... Mardin'de kırsal mahallelerde yüz yüze eğitim başladı
Son dakika haber... Mardin'de kırsal mahallelerde yüz yüze eğitim başladı
Son dakika haber... Mardin'de kırsal mahallelerde yüz yüze eğitim başladı
Son dakika haber... Mardin'de kırsal mahallelerde yüz yüze eğitim başladı
YORUMLAR
500
Başkan Üçok: 'Tek gündemimiz Suluova'mıza hizmet' Başkan Üçok: 'Tek gündemimiz Suluova'mıza hizmet' Vali Gürel'den şehit öğretmen Aybüke Yalçın'ın ailesine ziyaret Vali Gürel'den şehit öğretmen Aybüke Yalçın'ın ailesine ziyaret Pendik'e şehit ateşi düştü Pendik'e şehit ateşi düştü
Kaynak: DHA

Koronavirüs, Uzman Çavuş, Şehit, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haber... Mardin'de kırsal mahallelerde yüz yüze eğitim başladı - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
15:00 Manchester City yıldıza doymuyor! Frenkie De Jong ve Kalvin Phillips için serveti gözden çıkardılar
14:59 Sunucu Alp Kırşan, Survivor kariyerine neden son verdiğini anlattı: Ailemi özleyince ayrıldım
14:54 Prens Selman, Türkiye'ye gelip Erdoğan ile görüşecek: Hedefimiz ilişkileri çok daha yükseğe taşımak
14:52 Bakan Hulusi Akar, Yunan parlamentere "Sen kavga etmek istiyorsun" sözlerinin perde arkasını anlattı
14:18 AB Komisyonu, Gürcistan'ı es geçti!
14:15 İlk servis İmamoğlu'ndan! İBB'nin ucuz fiyata yemek vereceği lokantanın açılışı resmen yapıldı
14:12 Yılmaz Vural'dan çok konuşulacak sözler: Gençlerbirliği'nden ayrılmamın sebeplerinden biri de Ümit Karan'dır
14:10 Erdoğan'dan, Yunanistan ile sert sözler: Bundan sonra başlarının çaresine baksınlar
14:10 Selin Ciğerci bikinili videosunu paylaştı, eşi Gökhan Çıra'dan yorum geldi: Saçından ayağına kadar benim
13:20 Dizisi Netflix'te yayınlanan Cem Yılmaz'dan şaşırtan Disney Plus paylaşımı: Sorun olursa ben buradayım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.06.2022 15:07:07. #1.13#
SON DAKİKA: Son dakika haber... Mardin'de kırsal mahallelerde yüz yüze eğitim başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement