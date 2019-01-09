Son Dakika Haberleri: Mardin'de Kırsal Mahallelerdeki Öğrenciler İçin Tiyatro Oyunu

Mardin'de Kırsal Mahallelerdeki Öğrenciler İçin Tiyatro Oyunu

50 dakika önce

Görevlendirme yapılan Mardin Büyükşehir Belediyesi, kırsal mahalledeki öğrencilere "Kuklalar Dünyasından Muhteşem Bir Eğlence" adlı tiyatro oyununu sahneliyor.

Mardin'de Kırsal Mahallelerdeki Öğrenciler İçin Tiyatro Oyunu, System.String[]
Görevlendirme yapılan Mardin Büyükşehir Belediyesi, kırsal mahalledeki öğrencilere "Kuklalar Dünyasından Muhteşem Bir Eğlence" adlı tiyatro oyununu sahneliyor.

Mardin Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Vali Mustafa Yaman, yaptığı açıklamada, huzur şehri Mardin'in güler yüzlü çocukları için çalışmalarını sürdürdüklerini belirtti.

Yazın karnelerini alan öğrencileri "Mahalleme Havuz Geldi Projesi" kapsamında havuzla buluşturduklarını anımsatan Yaman, "Geçen sene olduğu gibi bu sene de yarı yıl tatiline girecek öğrencilere karne hediyesi olarak buz pistini faaliyete geçireceğiz. Kırsal mahallelerde okuyan minik öğrencilerimizi unutmayarak onlar için de tiyatro gösterimini hayata geçirdik." dedi.

Tiyatro oyununun öğrencilere karne hediyesi olduğunu belirten Yaman, oyunun kırsal mahallelerdeki okullarda öğrencilerle buluşmaya başladığını, özellikle oyunda öğrencilere trafik kurallarını öğretmeyi hedeflediklerini kaydetti.

Mardin'e daha fazla hizmet edeceklerini ifade eden Yaman, şöyle dedi:

"Şehrimizde ne ihtiyaç var ise o ihtiyaçlara göre projelerimizi hayata geçiriyoruz. Belediye olarak bütçemizi öğrencilere, gençlere, kadınlara, engellilere yani Mardinli hemşehrilerimize harcıyoruz. Bu şekilde devam edecek. Daha fazla yatırım, sosyal proje, daha fazla insana ve daha fazla hemşehrimize dokunmak suretiyle Mardin'e daha fazla hizmet edeceğiz."

Okul Aile Birliği Başkanı Yağmur Şahin de emeği geçenlere teşekkür ederek, "Eğitimin içeriği trafikle ilgiliydi. Öğrenciler oyunu çok beğendi. Bu tür etkinliklerin devam etmesi gerektiğini düşünüyorum." diye konuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 09:13 Kaynak: AA

Huzur, Mardin Büyükşehir Belediyesi, Mardin, Güncel
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