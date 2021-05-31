Mardin'de kısıtlama kalktı, yoğunluk başladı - Son Dakika

Mardin'de hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesiyle birlikte kentte yoğunluk başladı. Yeni tip korona virüs tedbirleri kapsamında hayata geçirilen 56 saatlik kısıtlamanın sona ermesi ile birlikte vatandaşlar işlerinin yolunu tuttu. Güvenlik güçleri kentte denetimlerine devam etti.

Fotokapana taş atan kadının ne yaptığını kimse anlayamadı

Son dakika! Türk-iş ve Hak-iş kamu işçisinin en düşük brüt ücretinin 4 bin 800 TL'ye çıkmasını talep etti