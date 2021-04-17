MARDİN'DE KISITLAMA SESSİZLİĞİ - Son Dakika

KORONAVİRÜS tedbirleri kapsamında ülke genelinde uygulanan 58 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasında, Mardin'in cadde ve sokakları boş kaldı. Koronavirüsle mücadelede, kontrollü normalleşmenin başlamasının ardından hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasının olmadığı kentler arasında yer alan Mardin'de, 6 haftanın ardından uygulama, tekrar hayata geçirildi. İçişleri Bakanlığı'nca koronavirüs tedbirleri kapsamında yurt genelinde uygulanan hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasının ilk gününde, Mardin'in cadde ve sokaklarında sessizlik hakim oldu. Kısıtlamadan muaf olanlar dışında kimsenin dışarıda bulunmadığı kentte, güvenlik güçleri de farklı noktalarda olası ihlallere karşı denetimlerini sürdürüyor.

'KISMİ KAPANMAYI FIRSATA ÇEVİRELİM'

Mardin Valisi ve Belediye Başkan Vekili Mahmut Demirtaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kısmi kapanmanın fırsata dönüştürülmesi çağrısında bulundu. Demirtaş, Kıymetli hemşerilerim, Mardin'imizin tekrar mavi renge dönebilmesi için kısmi kapanmayı hep birlikte fırsata çevirelim. Hayırlı ve sağlıklı bir hafta sonu olmasını diler, vatandaşlarımızın sokağa çıkma kısıtlamasına uymalarını önemle rica ederim dedi.