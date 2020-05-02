Mardin'de kısıtlamanın 2'nci gününde sessizlik sürüyor - Son Dakika

Mardin'de kısıtlamanın 2'nci gününde sessizlik sürüyor

KORONAVİRÜS tedbirleri nedeniyle sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında bulunan Mardin'de sessizlik sürüyor.

Koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında İçişleri Bakanlığı'nca 31 kentte uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının 2'nci günde de Mardin'de sessizlik hakim. Sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle tarihi kentteki bütün cadde, meydan, park ve çarşıların boş kaldığı görüldü. Kısıtlamanın etkisi kentin tüm noktalarında hissedildi.

Kent sakinlerinin dışarı çıkmamasından dolayı sessizliğe bürünen tarihi kentte, sokak ve caddelerde sokak hayvanlarının sesleri yükseldi. İnsan ve araç yoğunluğu da en düşük seviyeye inerken, ana cadde ve mahallelerde İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince oluşturulan noktalarda uygulama yapıldı.