Mardin'de kısıtlamanın ilk gününde sessizlik - Son Dakika

Mardin'de kısıtlamanın ilk gününde sessizlik

19.12.2020 13:29
Mardin'de kısıtlamanın ilk gününde sessizlik, System.String[]

MARDİN'de hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasının ilk gününde cadde ve sokaklar boş kaldı.

MARDİN'de hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasının ilk gününde cadde ve sokaklar boş kaldı.

İçişleri Bakanlığı genelgesiyle koronavirüs tedbirleri kapsamında ülke genelinde uygulanan ve pazartesi 05.00'te sona erecek hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasının ilk gününde Mardin'de cadde ve sokaklar sessizliğe büründü. Kent genelinde kısıtlamaya uyulduğu gözlenirken, polis ekipleri de rutin denetimlerini sürdürdü. Kent genelinde yapılan uygulamada trafikteki araçlar durdurularak sürücü ve yolcuların kısıtlamadan muaf olup olmadığına bakıldı. Kısıtlamayı ihlal edenlere de cezai işlem uygulanırken, Artuklu Belediyesi tarafından caddelere bırakılan mamalar, kedi ve köpekler tarafından tüketildiği görüldü.


Mardin'de kısıtlamanın ilk gününde sessizlik
Mardin'de kısıtlamanın ilk gününde sessizlik
Mardin'de kısıtlamanın ilk gününde sessizlik
Mardin'de kısıtlamanın ilk gününde sessizlik
Mardin'de kısıtlamanın ilk gününde sessizlik
Mardin'de kısıtlamanın ilk gününde sessizlik
Mardin'de kısıtlamanın ilk gününde sessizlik
Mardin'de kısıtlamanın ilk gününde sessizlik
Mardin'de kısıtlamanın ilk gününde sessizlik

İçişleri Bakanlığı, Pazartesi, Mardin, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Mardin'de kısıtlamanın ilk gününde sessizlik - Son Dakika


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