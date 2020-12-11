Mardin'de Kızıltepe Çevre Yolu istişare toplantısı yapıldı - Son Dakika

Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mahmut Demirtaş başkanlığında Kızıltepe Çevre Yolu'nun ikinci istişare toplantısı gerçekleştirildi.

Belediyede yapılan toplantıda konuşan Demirtaş, Kızıltepe ilçesinin trafiğini rahatlatacak çevre yolunu ilçeye kazandırmak için çalışmaların hızlandırıldığını söyledi.

Vali Demirtaş, Kızıltepe Çevre Yolu çalışmalarının sorunsuz bir şekilde başlaması için ikinci istişare toplantısını yaptıklarını hatırlatarak, şunları kaydetti.

"17 kilometre uzunluğunda, 30 metre genişliğinde iki gidiş, iki de geliş olmak üzere toplam 4 şeritten oluşan Kızıltepe çevre yolunun yapımına kısa sürede başlamak için mesai arkadaşlarımızla yoğun bir çalışma yürütüyoruz. Bir yandan ilçemizin içme suyu sorunu ortadan kaldırmak ve sorumluluk alanlarımız da bulunan yollarda çalışmalara devam ederken bir yandan da her geçen gün artan nüfus ve buna bağlı olarak araç sayısı nedeniyle oluşan yoğun şehir içi trafiğini rahatlatacak çevre yolunu ilçemize kazandırmanın gayretindeyiz. Vatandaşlarımıza daha iyi hizmet sunabilmek için mevcut devam eden projelerimizin yanı sıra imkanlar çerçevesinde daha çok sayıda yeni projeleri de inşallah en kısa sürede planlayıp hayata geçireceğiz."

Toplantıya, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Murat Süzen, Kızıltepe Kaymakamı Hüseyin Çam, Karayolları Bölge Müdürü Savaş Bayındır, Fen İşleri Daire Başkanı Cebrail Aslan, DEDAŞ İl Müdürü Halil Homan, imar müdürleri yanı sıra karayolları ve DEDAŞ teknik personelleri katıldı.