MARDİN'DE KLİMA MOTORU ÇALAN ŞÜPHELİ TUTUKLANDI - Son Dakika
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MARDİN'DE KLİMA MOTORU ÇALAN ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

31.05.2022 18:21

MARDİN'in Kızıltepe ilçesinde bir iş yerinin klima motorunu çalan ve güvenlik kamerasından kimliği tespit edilerek yakalanan A.Ö., tutuklandı.

MARDİN'in Kızıltepe ilçesinde bir iş yerinin klima motorunu çalan ve güvenlik kamerasından kimliği tespit edilerek yakalanan A.Ö., tutuklandı.

Kızıltepe ilçesi Yeni Mahalle'de 2 gün önce bir iş yerinin klima motorunun çalınmasıyla ilgili çalışma başlatan polis, güvenlik kameralarından şüpheli A.Ö.'yü tespit etti. Hırsızlık ve başka suçlardan birçok kaydı bulunan A.Ö., düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.Ö., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

MARDİN'DE KLİMA MOTORU ÇALAN ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
MARDİN'DE KLİMA MOTORU ÇALAN ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
MARDİN'DE KLİMA MOTORU ÇALAN ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
MARDİN'DE KLİMA MOTORU ÇALAN ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

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Klima motoru hırsızlığı güvenlik kamerasında Klima motoru hırsızlığı güvenlik kamerasında
Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel MARDİN'DE KLİMA MOTORU ÇALAN ŞÜPHELİ TUTUKLANDI - Son Dakika


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