Mardin'de Komiser Yardımcılığı Sınavı soruşturmasında 6 gözaltı
1 saat önce
Mardin'de Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ), 2011'deki Polislikten Komiser Yardımcılığına Geçiş Sınavı sorularını sızdırmasına yönelik soruşturma kapsamında yapılan operasyonda 8 şüpheliden 6'sı gözaltına alındı.
Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 10:35 Kaynak: İHA
Mardin'de Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ), 2011'deki Polislikten Komiser Yardımcılığına Geçiş Sınavı sorularını sızdırmasına yönelik soruşturma kapsamında yapılan operasyonda 8 şüpheliden 6'sı gözaltına alındı.
Mardin Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ'nün 2011'deki Polislikten Komiser Yardımcılığına Geçiş Sınavı sorularını sızdırmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, F.Ç., Ş.Ş., L.K., F.K., M.K., S.B. isimli 6 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. A.E. ve H.K.'nın yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği öğrenildi. - MARDİN
Mardin'de kalem şeklinde 8 kimyasal fünye ele geçirildi Hakkında yakalama kararı çıkarılan 32 asker FETÖ üyeliğinden tutuklandı Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, sınav sorularını sızdıran 40 FETÖ'cü hakkında gözaltı kararı verdi Balon balığı kız çocuğunun parmağını kopardı