Mardin'de komşusu tarafından arazide vurulan şahıs hayatını kaybetti - Son Dakika
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Mardin'de komşusu tarafından arazide vurulan şahıs hayatını kaybetti

22.05.2022 22:55
Mardin'de komşusu tarafından arazide vurulan şahıs hayatını kaybetti

Mardin'in Nusaybin ilçesinde arazide komşusu tarafından silahla vurulan şahıs hayatını kaybetti.

Mardin'in Nusaybin ilçesinde arazide komşusu tarafından silahla vurulan şahıs hayatını kaybetti.

Olay, Nusaybin ilçesine bağlı kırsal Yandere Mahallesi'ndeki dağlık bölgede meydana geldi. İddiaya göre, Süleyman Ermiş (65) köylüsü tarafından yaşadıkları tartışmanın ardından silahla vuruldu. Ağır yaralı olarak Nusaybin Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Ermiş, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Yapılan incelemenin ardından Ermiş'in cansız bedeni otopsi için Nusaybin Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili olarak şüpheli bir kişinin gözaltına alındığı öğrenilirken, Nusaybin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

(Abdullatif Altunkaynak/İHA)

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Kaynak: İHA

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