Kömür yüklü tır seyir halinde alev aldı - Son Dakika

Mardin'in Nusaybin ilçesinde kömür yüklü tır seyir halindeyken alev aldı.
Alınan bilgiye göre, Nusaybin-Cizre kara yolunun 20. kilometresinde sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen kömür yüklü tır seyir halindeyken yanmaya başladı.
Tırın arka tekerleklerinde başlayan yangın, dorsesindeki kömürün kolay alev almasıyla kısa sürede büyüdü.
Yangını fark eden sürücü, tırı yolun kenarında durdurdu.
Yangın nedeniyle kara yolunun bir bölümü trafiğe kapanırken Mardin Büyükşehir Belediyesine bağlı Kızıltepe İtfaiye Amirliği ekipleri yangına müdahale etti.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangının güçlükle kontrol altına alınmasının ardından yol, yeniden ulaşıma açıldı.
Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
Kaynak: AA
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