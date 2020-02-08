Mardin'de kontrolden çıkan tır bariyerlere çarptı: 1 yaralı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Mardin'de kontrolden çıkan tır bariyerlere çarptı: 1 yaralı - Son Dakika

Mardin'de kontrolden çıkan tır bariyerlere çarptı: 1 yaralı

6 saat önce

Mardin'in Kızıltepe ilçesi İpekyolu üzerinde malzeme yüklü tır sürücüsü İbrahim Şaki'nin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı.

Mardin'de kontrolden çıkan tır bariyerlere çarptı: 1 yaralı, System.String[]

Mardin'in Kızıltepe ilçesi İpekyolu üzerinde malzeme yüklü tır sürücüsü İbrahim Şaki'nin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı. Tırda sıkışan sürücü itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu sıkıştığı yerden çıkarıldı.


Kaza saat 06.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Kızıltepe ilçesi Eymirli Mahallesi mevkiinde İbrahim Şaki'nin direksiyon hakimiyetini kaybettiği malzeme yüklü 27 EB 880 plakalı tır bariyerlere çarptı. İhbar üzerine olay yerine Mardin Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri 112 acil sağlık ekipleri gönderildi. Yan yatan tırda sıkışan İbrahim Şaki, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle çıkarıldı. Ambulansla hastaneye götürülen Şaki'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.


Jandarma ekiplerinin kaza ile ilgili incelemesi sürüyor. - MARDİN

Kızıltepe, İpekyolu, Mardin, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.02.2020 12:45 Kaynak: İHA
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