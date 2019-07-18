Mardin'de konut satışları
3 saat önce
Mardin'de, bu yıl haziran ayında 426 konutun satıldığı bildirildi.
Mardin Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 12:43 Kaynak: AA
'de, bu yıl haziran ayında 426 konutun satıldığı bildirildi. Türkiye İstatistik Kurumu
(TÜİK) Siirt
Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, ülkede 2019 yılının haziran ayında 61 bin 335 konutun, Mardin'de ise aynı tarihlerde 426 konutun satıldığı kaydedildi.
Açıklamada, TRC3 bölgesinde yer alan Şırnak
'ta 46, Batman
'da 252 ve Siirt'te 139 konutun satıldığı belirtildi.
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