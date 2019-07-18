Son Dakika Haberleri: Mardin'de konut satışları
Son Dakika Güncel Haber

Mardin'de konut satışları

3 saat önce

Mardin'de, bu yıl haziran ayında 426 konutun satıldığı bildirildi.

Mardin'de konut satışları, System.String[]
Mardin'de, bu yıl haziran ayında 426 konutun satıldığı bildirildi.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Siirt Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, ülkede 2019 yılının haziran ayında 61 bin 335 konutun, Mardin'de ise aynı tarihlerde 426 konutun satıldığı kaydedildi.
Açıklamada, TRC3 bölgesinde yer alan Şırnak'ta 46, Batman'da 252 ve Siirt'te 139 konutun satıldığı belirtildi.
Mardin, Siirt, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 12:43 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son dakika! YKS tercih kılavuzu ÖSYM'nin sitesinde yayımlandı Ekrem İmamoğlu: Böyle bir yere çocuğum, eşim girmez Türk heyet, diplomatın şehit olduğu restoranda inceleme yaptı Cep telefonu ile nakit yaratma dönemi sona eriyor

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.7.2019 16:08:08. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Mardin'de konut satışları
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]