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Mardin'de köpeklerin saldırdığı 4'ü çocuk 7 kişi taburcu edildi - Son Dakika

Mardin'de köpeklerin saldırdığı 4'ü çocuk 7 kişi taburcu edildi

16.02.2022 13:51
Mardin'de köpeklerin saldırdığı 4'ü çocuk 7 kişi taburcu edildi

Mardin'in Derik ilçesinde sokak köpeklerinin saldırısında yaralanınca tedavi altına alınan 4'ü çocuk 2'si kadın 7 kişi taburcu oldu.

Mardin'in Derik ilçesinde sokak köpeklerinin saldırısında yaralanınca tedavi altına alınan 4'ü çocuk 2'si kadın 7 kişi taburcu oldu.

Derik ilçesinde dün Bahçelievler Mahallesi'nde sokağın farklı noktalarda bulunan Mülkiye Ölçer (45) ile kızı Kübra Ölçer (21), Abdullah Çakı (6), Ali Osman Karabat (10), Resul Yıldız (11), Mehmet Yıldız (14) ve Ergül Esen (35) sokak köpeklerinin saldırısı sonucu yaralandı.

Vatandaşların müdahalesiyle köpekler uzaklaştırılırken, yaralılar 112 Acil Servis ekiplerince Derik, Kızıltepe ve Mardin'deki hastanelere kaldırıldı.

Tedavileri tamamlanınca taburcu edilen yaralılardan Mülkiye Ölçer, AA muhabirine, evlerinin kapısı önündeyken köpeklerin birden saldırdığını ve neye uğradıklarını şaşırdıklarını söyledi.

Köpeklerin önce kızına saldırdığını dile getiren Ölçer, "Kızımı kurtarırken elimi ısırdılar. Kızımın burnuna ve yüzüne dikiş attılar. Yüzünde çok sayıda dikiş var. Yetkililerden yardım bekliyoruz kızımın tedavisi için." dedi.

Yüzü ve kalçasından yaralanan Abdullah Çakı (6) da köpeğin kendisine saldırmasından dolayı çok korktuğunu anlatarak, evlerinin önünde oynadığı sırada saldırıya uğradığını belirtti.

Anne Sibel Çakı ise çocuğunun yüzünde iz kalamaması için destek beklediklerini aktararak, "Çocuğumun yüzüne bakmaya kıyamazken köpekler yüzünü mahvetti." diye konuştu.

Ablası Fatma Çakı da köpeklerin ilk önce komşularına ardından bahçede oynayan kardeşine saldırdığını dile getirdi.

Çakı, "Olay anında elim ayağım boşaldı kendimden geçtim. Kardeşimin yüzünde hayatı boyunca geçmeyecek derin yaralar oluştu, izler kaldı. Yüzüne 7 dikiş atıldı." ifadelerini kullandı.

Mardin'de köpeklerin saldırdığı 4'ü çocuk 7 kişi taburcu edildi
Mardin'de köpeklerin saldırdığı 4'ü çocuk 7 kişi taburcu edildi
Mardin'de köpeklerin saldırdığı 4'ü çocuk 7 kişi taburcu edildi
Mardin'de köpeklerin saldırdığı 4'ü çocuk 7 kişi taburcu edildi

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Bahçelievler Mahallesi, Resul Yıldız, Mülkiye, Mardin, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Mardin'de köpeklerin saldırdığı 4'ü çocuk 7 kişi taburcu edildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Mardin'de köpeklerin saldırdığı 4'ü çocuk 7 kişi taburcu edildi - Son Dakika
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