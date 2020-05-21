Mardin'de korona virüs hem kuyumcuları hem de evlenecek çiftleri vurdu - Son Dakika

Mardin'de korona virüs hem kuyumcuları hem de evlenecek çiftleri vurdu

Mardin'de düğün veya nişan yapmak isteyen yüzlerce çift korona virüs ve altın fiyatlarının yükselmesi nedeni ile hayallerini erteledi.

Mardin'de korona virüs hem kuyumcuları hem de evlenecek çiftleri vurdu, System.String[]

Mardin'de düğün veya nişan yapmak isteyen yüzlerce çift korona virüs ve altın fiyatlarının yükselmesi nedeni ile hayallerini erteledi.


Korona virüsü nedeniyle geçen yıla göre yüksek seyreden altın fiyatları ve ertelenen düğün ile nişan törenleri Mardin'deki kuyumcuları da etkiledi. Tüm dünyayı olduğu gibi Türkiye'yi de etkisi altına alan yeni tip korona virüs tedbirleri kapsamında düğün salonlarının kapatılması vatandaşın altın almamasına neden oldu. Mardin'de kuyumcular çarşısında bulunan 27'ye yakın işletme, umutlarını bayramdan sonra düğünlerin tekrar başlamasına bağladı.


"Olumsuz etkilendik"


Kuyumcu Murat Özbek, bu yıl korona virüs salgınının hem kuyumcuları hem de düğün yapacak çiftleri vurduğunu söyledi. Düğünlerin ertelenmesinin tüm sektörlerde olduğu gibi herkesi olumsuz etkilediğini belirten Özbek, "İşlerimiz bariz şekilde düştü. Bu hem ülke hem de dünya genelinde yaşanan bir durum. Altın satışları sıfır denecek kadar azaldı. Daha önce 300 liraya sattığımız altını şimdi vatandaştan 350 liraya alıyoruz. Aslında altında küresel bir sorun var. Büyük devletler altına artık düzgün bir ayar vermeleri gerekir. Altın fiyatları çok yükseldi. Vatandaş zor durumda olmazsa artık altın almıyor. Sokağa çıkma yasakları nedeniyle 2 aydır altın satamaz duruma geldik. Altın fiyatları yükselmesi nedeniyle kuyumcular altın satamıyor. Vatandaştan altın almak zorunda kalıyoruz. Hep birlikte bunun üstesinden gelmeye çalışacağız. Kuyumcular olarak alınan tedbirlere özen göstermeye çalışıyoruz. Vatandaşlarımızın da bu konuya hassasiyetle yaklaşmasını istiyoruz. Hem kişisel anlamda hem de dükkan genelinde önlemlerimizi almış bulunuyoruz" dedi.


"Öncelik insan sağlığı"


Tüm işletmelerin olumsuz yönde etkilendiğini aktaran Akar, "Ama öncelik insan sağlığı diyoruz. Mardin genelinde düğün merasimleri de ertelendi. Dükkanımız şu anda çok sakin. Düğünlerin ertelenmesi her sektörü olduğu gibi bizleri de olumsuz etkiledi. Kuyumcular olarak 2 aydır bizde kendi tedbirlerimizi almaya çalıştık. 21 gün boyunca kapalı kaldık. Sonra 12 ile 5 arasında çalışmaya başladık. Şimdi de bayram için vatandaşın ihtiyacı için açtık. Sağlık için bu tedbirlerin alındığını düşünüyorum. Dileğimiz bu salgının en az sıkıntı ile atlatılması. Vatandaşlardan ricam alınan tedbirlere uyulması. Bunlara ne kadar dikkat edersek o kadar rahat ederiz" diye konuştu.


"Piyasaların düzelmesini bekliyoruz"


Öngörülemeyen bu virüsün Türkiye'de ciddi anlamda olumsuz etkilere neden olduğunu vurgulayan Akar, "Gerek düğünler, gerekse nişanların bir şekilde ertelenip iptal edilmesi sektörümüzün beklentilerini boşa çıkarttı. Altın fiyatları çok yükseldi. Sadece Türkiye'nin değil dünyanın küresel bir sorunu haline geldi. Büyük devletler altına müdahale etmesi gerekir. Piyasalar alev alev yanıyor. Bu da vatandaşın alım gücünü etkiliyor. Bizim şu sıralarda esnaf arkadaşlarımız ciddi beklenti içerisindeler ancak piyasanın düzelmesinden sonra pozitif gelişmelere rastlayacağımız düşüncesi hakim" şeklinde konuştu


"Altın alımlık değil seyirlik oldu"


2020 yılında düğün yapmak isteyen vatandaşların da geçmiş yıllara göre metrelik zincir ve altın düğün seti almadığını dile getiren Akar, "Düğün yapacak insanlarımız düğünleri iptal oldu ama bazıları aile arasında nikah veya nişan yaparak bunu geçiştirecek. En azından takı konusunda eskiden bir set, 2 metre zincir, küpe, çift bilezik ve yüzük alınırken bunlar mümkün olduğu kadar minimum seviyelere indi. Adeta sembolik bir görselliğe dönüştü. Gram altın 380 lirayı geçti. Set ve 2 metrelik zincirler vitrinlerdeki yerini korumaya devam ediyor. Sadece çift 2 alyans alıyor. Nişanlarını yapıyorlar. Altın fiyatları belki düşer beklentisi içinde kalıyorlar. Altın artık alımlık değil seyirlik oldu" ifadelerini kullandı. - MARDİN

Türkiye, Mardin, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.05.2020 04:16 Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Mardin'de korona virüs hem kuyumcuları hem de evlenecek çiftleri vurdu - Son Dakika Ekonomi

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