Mardin'de Korona virüs sessizliği - Son Dakika

Binlerce yıllık geçmişi ile açık hava kent müzesi görünümünde olan Mardin, Korona virüs salgını nedeni ile sessizliğe büründü.



İlk ve sonbahar dönemlerinde geçen yıl 3 milyon turist hedefini yakalayan ve bu sezon 5 milyon turistin hedeflendiği Mardin'de vatandaşlar Korona virüs salgını nedeniyle yapılan 'evde kal' çağrılarına uyarak dışarı çıkmayınca, şehir sessizliğe büründü. Binlerce yıllık taş konakları, tarihi ve otantik dokusu ile yerli ve yabancı turistlerin en çok tercih ettiği şehrin en işlek noktası olan Birinci Caddede İçişleri Bakanlığı genelgesi uyarınca bazı işletmelerin faaliyetleri geçici süreyle durdurulurken bazı esnaflar da kendi önlemlerini alarak faaliyetlerini durdurup kepenk indirdi.



Büyükşehir Belediyesine bağlı ekiplerce sürekli 'evde kal' anonsların yükseldiği caddede kuyumcular ve turistlerin gözdesi halinde olan gümüşçü dükkanları başta olmak üzere birçok kuru yemiş ile paket servisi ve gel-al hizmeti olmayan işletmelerin de faaliyetlerini durdurduğu gözlemlendi. - MARDİN