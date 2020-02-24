Mardin'de Korona virüsü iddiasına yalanlama - Son Dakika
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Mardin'de Korona virüsü iddiasına yalanlama

6 saat önce

Mardin İl Sağlık Müdürlüğü, Kızıltepe ilçesinde korona virüs vakası olduğu ve acil servisin kapatıldığı iddiasını yalanladı.

Mardin'de Korona virüsü iddiasına yalanlama, System.String[]

Mardin İl Sağlık Müdürlüğü, Kızıltepe ilçesinde korona virüs vakası olduğu ve acil servisin kapatıldığı iddiasını yalanladı.


Mardin İl Sağlık Müdürlüğü tarafından sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, bazı sosyal medya hesaplarında Kızıltepe'de Korona virüsü vakası olduğu ve acil servisin kapatıldığı iddialarının gerçeği yansıtmadığı belirtildi. Açıklamada, "İlimizde korona virüs tanılı hasta olmayıp tüm hastanelerimiz kesintisiz hizmet vermektedir" denildi. - MARDİN

İl Sağlık Müdürlüğü, Kızıltepe, Mardin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.02.2020 05:35 Kaynak: İHA
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Mardin'de Korona virüsü iddiasına yalanlama
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