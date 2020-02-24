Mardin'de Korona virüsü iddiasına yalanlama - Son Dakika

Mardin'de Korona virüsü iddiasına yalanlama
6 saat önce
Mardin İl Sağlık Müdürlüğü, Kızıltepe ilçesinde korona virüs vakası olduğu ve acil servisin kapatıldığı iddiasını yalanladı.
Haber Yayın Tarihi: 24.02.2020 05:35 Kaynak: İHA
Mardin İl Sağlık Müdürlüğü, Kızıltepe ilçesinde korona virüs vakası olduğu ve acil servisin kapatıldığı iddiasını yalanladı.
Mardin İl Sağlık Müdürlüğü tarafından sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, bazı sosyal medya hesaplarında Kızıltepe'de Korona virüsü vakası olduğu ve acil servisin kapatıldığı iddialarının gerçeği yansıtmadığı belirtildi. Açıklamada, "İlimizde korona virüs tanılı hasta olmayıp tüm hastanelerimiz kesintisiz hizmet vermektedir" denildi. - MARDİN
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