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Mardin'de koronavirüs hastalarının yüzde 93'ü tam aşı olmayanlar kişilerden oluşuyor - Son Dakika

Mardin'de koronavirüs hastalarının yüzde 93'ü tam aşı olmayanlar kişilerden oluşuyor

19.08.2021 15:27

Mardin'de koronavirüs hastalarının yüzde 93'ü tam aşı olmayanlar kişilerden oluşuyor Mardin'de korona virüs vakalarının yükselmesiyle hastanedeki yoğun bakım doluluk oranı yüzde 90'ı bulurken İl Halk Sağlığı Başkanı Uzman Dr.

Mardin'de koronavirüs hastalarının yüzde 93'ü tam aşı olmayanlar kişilerden oluşuyor

MARDİN - Mardin'de korona virüs vakalarının yükselmesiyle hastanedeki yoğun bakım doluluk oranı yüzde 90'ı bulurken İl Halk Sağlığı Başkanı Uzman Dr. Cihat Adın, korona virüs hastalarının yüzde 93'ünün aşısız olduğunu söyledi.

Korona virüs risk haritasında kırmızı renkte olan Mardin'de hastanedeki yatak doluluk oranı yüzde 90'ları bulurken, aşı olmada Türkiye genelinde sondan ikinci sırada yer alıyor.

Mardin'de korona virüs vakalarının yükselmesiyle hastanedeki yoğun bakım doluluk oranı yüzde 90'ı buldu.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Mardin İl Halk Sağlığı Başkanı Uzman Dr. Cihat Adın, korona virüs hastalarının yüzde 93'ünün aşısız olduğunu belirterek "Bütün dünya ile birlikte. Ancak ilimiz Mardin özelinde son dönemde aşı oranındaki düşüklük sebebiyle vaka sayılarımız biraz daha yüksek seyretmektedir. Türkiye geneline göre şu an için elimizde yoğun bakım doluluk oranımız yüzde 90'ları aşmış durumda. Tekrar servis oranımızda doluluk oranımız yüzde 80'leri aşmış durumda. İlimiz aşılanma oranı açısından ülke genelinde en sondan ikinci. Biz tabii ki her bir vaka ortaya çıktığı anda 100'e yakın filyasyon ekibimizle devletimiz ve sağlık bakanlığı olarak hastamızın yanında olup, mutlaka hastamızı ziyaret ederek yerinde değerlendirmekteyiz. Ancak pandemiden çıkışını esas yolu bütün tedbirlerin gevşediği bir dönemde normalleşme sürecinde kuşkusuz aşıdır. Hastalarımıza dönüp baktığımız zaman bu hastalarımızın yüzde 93'ünün yaklaşık olarak tam aşısı olmayan kişiler veyahut hiç aşılanmamış kişilerden oluştuğunu görmekteyiz. Bu da aşının ne kadar önemli ve değerli olduğu aslında pandemiyi kontrol etmek noktasında ne kadar değerli olduğunu gösteren şeydir" dedi.

"Hastaların yüzde 7'lik kısmı aşılı ve daha hafif seyir ediyor"

Yoğun bakımdaki hastaların aşı olmadıkları için pişmanlıklarına şahit olduklarını ifade eden Dr.Adın, "Yoğun bakımda veya ağır seyreden hastalarımız da bizden destek isteyen dostlarımız hasta yakınlarımız her zaman bir klasik olarak sorduğumuz bir soru haline geldi artık aşılanıp aşılanmadığı maalesef her zaman olumsuz yanıt almaktayız. Aşılanmamıştı hocam şeklinde, keşke aşılansaydım hocam şekilde hatta çok yakından tanıdıklarımızdan bile yoğun bakımdan özellikle hastanın ricasıyla video çekip, bütün yakınlarına 'Lütfen aşılanın bu benim size en önemli vasiyetimdir" diyen bir hastamız bile oldu. Bu noktada gerçekten hem hastalarımızın hem hekimlerimizin hem de sağlık bakanlığımızın çağrısına uyup, en kısa zamanda Mardin'i kırmızı renkten çıkartıp mavi renge yani yüzde 75'in üzerinde aşı oranına çıkartmaya çalışalım" diye konuştu.

"Korona virüsten kurtulmanın yolu maske, mesafe, tedbir ve mutlaka aşıdır"

İlgenelinde artan vakalardan ötürü şu an devlet hastanesinde Merkezi Hastane Randevu Sistemi ve E-Nabız üzerinden ancak randevu alınarak hasta kabulüne başladıklarını bildiren Dr. Adın, "Böylelikle hastane koridorlarındaki ve önlerindeki yoğun İnsan kalabalığını bilhassa sabah oluşan sıra almak için uğraşan insan kalabalığını kontrol etmek ve bulaşı azaltmak amacıyla böyle bir yola başvurmak zorunda kaldık. Keza bu bütün sağlık kuruluşlarında da bunu yapmak zorunda kaldık. Sebebi de gerçekten aşısız kesimin ve muhtemel pozitif hastaların en hassas olan yerde hasta insanların bulunduğu yerde o kalabalığın içerisine karışmasını bir nebze engellemeye çalışmak. Tabii ki vatandaşlarımıza şunu da hatırlatmakta fayda var. Maske ve mesafe kuralı kesinlikle sona ermiş değil. Lütfen evlerimizde havalandırmaya pozitif hasta veya soğuk algınlığı belirtisi olan aile bireyi varsa maske ile izole etmeye, haricinde düğünlere minimal katılımla iştirak etmeye, bir düğün evinin bir cenaze evine dönüşmesine engel olmaya, taziyelerin mümkünse telefonda gerçekleştirmeye davet ediyoruz. Pandeminin içerisinden çıkmamızın tek yolu maske, mesafe, tedbir ve mutlaka aşıdır" şeklinde konuştu.

"Aşı olmayanların yüzünden hasta oluyoruz"

Hastanede tedavi olan korona virüs hastası Ahmet Eken, "Aşı olmamıza rağmen bilinçsiz bir toplum olduğumuz için aşı olmuyorlar. Aşı olanlar, aşı olmayan hastalar yüzünden korona virüse yakalanıyor. Tüm vatandaşlarımız aşılarını olsunlar bu konuda hem kendilerine hem ailelerine hem de toplumsal yapıya değer versinler" ifade etti.

Bir kez aşı olduğunu söyleyen korona virüs hastası Zöhre Tekin ise, " 1 hafta ne su içtim ne yemek yedim. Dünyadan haberim yoktu. ya vardım ya yoktum" diye aktardı.

Mardin'de koronavirüs hastalarının yüzde 93'ü tam aşı olmayanlar kişilerden oluşuyor
Mardin'de koronavirüs hastalarının yüzde 93'ü tam aşı olmayanlar kişilerden oluşuyor
Mardin'de koronavirüs hastalarının yüzde 93'ü tam aşı olmayanlar kişilerden oluşuyor
Mardin'de koronavirüs hastalarının yüzde 93'ü tam aşı olmayanlar kişilerden oluşuyor

COVIRAN Bereket, Koronavirüs, Türkiye, Mardin, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Sağlık Mardin'de koronavirüs hastalarının yüzde 93'ü tam aşı olmayanlar kişilerden oluşuyor - Son Dakika


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