Mardin'de "koronavirüs" iddialarına yalanlama - Son Dakika
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Mardin'de "koronavirüs" iddialarına yalanlama

7 saat önce

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde, bir hastanın koronavirüs salgınına yakalandığı iddialarının asılsız olduğu bildirildi.

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde, bir hastanın koronavirüs salgınına yakalandığı iddialarının asılsız olduğu bildirildi.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bazı sosyal medya hesaplarında yer alan "Kızıltepe ilçesinde koronavirüs vakası olduğu ve acil servisin kapatıldığı" iddialarının gerçeği yansıtmadığı bildirildi.

Açıklamada, "İlimizde koronavirüs tanılı hasta olmayıp, tüm hastanelerimiz kesintisiz hizmet vermektedir." ifadelerine yer verildi.

Kızıltepe Devlet Hastanesi acil servisinde de tedavi işlemlerinin rutin şekilde devam ettiği belirtildi.

Mardin'de koronavirüs iddialarına yalanlama

Acil Servis, Kızıltepe, Mardin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.02.2020 08:03 Kaynak: AA
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