Mardin'de koronavirüs tedavisi gören 3 kadın taburcu edildi - Son Dakika

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Mardin'de koronavirüs tedavisi gören 3 kadın taburcu edildi
6 saat önce
Mardin'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle tedavi gören 3 kadın taburcu edildi.
Mardin'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle tedavi gören 3 kadın taburcu edildi.
Alınan bilgiye göre, bir süre önce göğüs ağrısı, nefes darlığı, yüksek ateş ve öksürük şikayeti ile Mardin'de özel bir hastaneye başvuran Z.G'nin (66) Kovid-19 test sonuçları pozitif çıktı.
Hastanede 5 gün boyunca yoğun bakımda tedavi edilen Z.G, sağlığına kavuşarak taburcu edildi.
Sağlık çalışanları alkışladı
Midyat ilçesinde 15 gün önce Kovid-19 tanısıyla yatırılan 2 kadın hasta 14 günlük tedavinin ardından taburcu edildi.
Taburcu edilen hastalar sağlık personelinin alkışları eşlinde evlerinde gönderildi.
Haber Yayın Tarihi: 03.04.2020 05:20 Kaynak: AA
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