Son Dakika › Güncel › Mardin'de koronavirüs tedavisi gören kardeşler taburcu edildi - Son Dakika
Mardin'de koronavirüs tedavisi gören kardeşler taburcu edildi
6 saat önce
Mardin'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle tedavi gören yazar Mahmut Kılınç ve ağabeyi taburcu edildi.
Mardin'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle tedavi gören yazar Mahmut Kılınç ve ağabeyi taburcu edildi.
Alınan bilgiye göre, bir süre önce göğüs ağrısı, nefes darlığı, yüksek ateş ve öksürük şikayetiyle Mardin'in Kızıltepe ilçesinde özel bir hastaneye başvuran Kılınç ve ağabeyi Mehmet Kılınç'ın Kovid-19 test sonuçları pozitif çıktı.
Hastanede 6 gün tedavi gören Kılınç kardeşler, tedavileri tamamlanarak taburcu edildi.
Hastane personelinin alkışları eşliğinde hastaneden ayrılan Kılınç kardeşler, tüm hastane çalışanlarına yardımlarından dolayı teşekkür etti.
Kılınç kardeşler, 14 gün evde karantinada kalacak.
Haber Yayın Tarihi: 08.04.2020 06:34 Kaynak: AA
Son Dakika Koronavirüs şüphesiyle hastaneye yatan Kıvanç Tatlıtuğ'a zatürre teşhisi konuldu Koronavirüs şüphesiyle tutulduğu hastaneden gece ayrıldı, sabah döndü Koronavirüse yakalanan karantinadaki 3 yaşındaki Defne'ye yeniden test yapılacak Koronanın ana semptomlarını sıralayan Rus uzman, en iyi korunma yolunu anlattı