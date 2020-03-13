Mardin'de koronavirüse karşı dezenfektasyon - Son Dakika
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Mardin'de koronavirüse karşı dezenfektasyon

6 saat önce

MARDİN'de, koronavirüse karşı önlemler kapsamında vatandaşların kullandığı ortak alanlar dezenfekte edildi.

Mardin'de koronavirüse karşı dezenfektasyon, System.String[]

MARDİN'de, koronavirüse karşı önlemler kapsamında vatandaşların kullandığı ortak alanlar dezenfekte edildi. Mardin Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanlığı'na bağlı Halk Sağlığı Müdürlüğü ekipleri, dünya genelinde yayılan koronavirüs salgınına karşı dezenfeksiyon çalışması başlattı. Ekipler, kent genelindeki 13 hastane, 42 toplum sağlığı merkezi, 1200 okul, 1000 cami, 50 kilise, 400 toplu taşıma aracı, 600 öğrenci servisi ve 250 özel halk otobüsünü arındırdı. Çalışmalar kapsamında otogar, alışveriş merkezleri, kamu kurum binaları, havalimanı ve tarihi mekanlarda da dezenfeksiyon çalışması yapıldı.


Türkiye Sağlık İşçileri Sendikası, Mardin Büyükşehir Belediyesi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 05:14 Kaynak: DHA
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