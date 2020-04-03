Mardin'de koronavirüsten koca öldü, eşi yoğun bakımda (2) - Son Dakika

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Mardin'de koronavirüsten koca öldü, eşi yoğun bakımda (2)
6 saat önce
EŞİ DE YAŞAMINI YİTİRDİMardin'in Kızıltepe ilçesinde, koronavirüs teşhisiyle 10 gün önce tedaviye alındıktan sonra bu sabah saatlerinde yaşamını yitiren Cahit Çetin'in (68) eşi Verdi Çetin (60) de akşam saatlerinde doktorların çabalarına rağmen yaşam mücadelesini kaybetti.
EŞİ DE YAŞAMINI YİTİRDİ
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde, koronavirüs teşhisiyle 10 gün önce tedaviye alındıktan sonra bu sabah saatlerinde yaşamını yitiren Cahit Çetin'in (68) eşi Verdi Çetin (60) de akşam saatlerinde doktorların çabalarına rağmen yaşam mücadelesini kaybetti.
Hastaneden alınan Verdi Cetin'in cenazesi, Kızıltepe ilçesindeki kırsal Öğrencik Mahallesi'ndeki mezarlıkta eşi Cahit Çetin'in yanında toprağa verildi.
Öte yandan, Çetin çiftinin 16 çocuğu ve torunlarının evde karantinası sürüyor.
Haber Yayın Tarihi: 03.04.2020 09:58 Kaynak: DHA
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