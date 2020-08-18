Mardin'de Kovid-19 Danışma Hattı kuruldu - Son Dakika

Mardin İl Sağlık Müdürlüğü 112 Acil Çağrı Merkezi bünyesinde Kovid-19 Danışma Hattı kurdu.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamada, koronavirüs (Kovid-19) Danışma Hattı'nın kurulduğu bildirildi.

Danışma hattı sayesinde vatandaşların Kovid-19 hastalığı, hastalıktan korunma yolları, korunmak amacıyla belirlenen 14 kural ile ilgili bilgilendirilmelerinin sağlanacağı kaydedilen açıklamada, vatandaşların bu hastalık süresince karşılaştıkları sorunlar ile baş etme becerilerinin geliştirilmesine yönelik görüşmelerin de gerçekleştirileceği belirtildi.

Koronavirüs danışma hattı üzerinden hastalığın seyri ile ilgili bilgiler alabileceği aktarılan açıklamada, "Koronavirüs Danışma Hattı, 0535 307 12 94. Destek hattı 7 gün 24 saat hizmet sunacak." denildi.