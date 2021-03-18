Kovid-19'la mücadele kapsamında dinamik denetim uygulaması yapıldı - Son Dakika

Kovid-19'la mücadele kapsamında dinamik denetim uygulaması yapıldı

18.03.2021 15:51

İçişleri Bakanlığının yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelede başlattığı dinamik denetim süreci kapsamında denetim faaliyetine katılan Mardin Valisi Mahmut Demirtaş, turizm sezonun iyi geçmesi için herkesin aynı hassasiyeti sürdürmesini istedi.

İçişleri Bakanlığının yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelede başlattığı dinamik denetim süreci kapsamında denetim faaliyetine katılan Mardin Valisi Mahmut Demirtaş, turizm sezonun iyi geçmesi için herkesin aynı hassasiyeti sürdürmesini istedi.

Kovid-19 risk değerlendirme haritasında düşük riskli iller arasında yer alan Mardin'de, salgınla mücadele kapsamında, mevcut risk durumunun korunması ve gevşemelerin önüne geçilmesi amacıyla denetimler artırıldı.

Vali Demirtaş bu kapsamda Artuklu ilçesinde bir alışveriş merkezine HES kodunu okutarak denetimlerde bulundu.

Esnaf ve vatandaşla sohbet eden Demirtaş, kentte mevcut durumun korunması ve daha iyi hale getirilmesi için maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına riayet edilmesinin önemine değindi.

Demirtaş, Mardin'in mavi kategoride yer aldığına dikkat çekerek, duyarlılıklarından dolayı Mardinlilere teşekkür etti.

Bu duyarlılığın aynı şekilde devam etmesi gerektiğini aktaran Demirtaş, şöyle devam etti:

"Mavi kategoriden başka bir kategoriye geçmeyelim, maviye sahip çıkalım. Turizm sezonu için özelikle önümüzdeki günlerde ciddi anlamda beklentilerimiz var. Hem yurt içi hem de yurt dışından inşallah turistlerin geleceğini düşünüyoruz. Esnaf ve vatandaşlarımızın merakla beklediği bir konu. Hepimiz duyarlı olursak bu mevsimin de çok iyi geçeceğini tahmin ediyorum. Son zamanlarda hem İstanbul hem de Antalya üzerinden Rusya'dan turistlerin geldiğini görmek bizleri çok sevindiriyor. Salgının çok az olduğu illerin başında yer alıyoruz."

Demirtaş'a, İl Sağlık Müdürü Dr. Saffet Yavuz, İl Emniyet Müdürü Vekili Muhittin İlker Emir ve İl Jandarma Komutan Vekili Albay Uğur Kandemir de eşlik etti.

Kovid-19'la mücadele kapsamında dinamik denetim uygulaması yapıldı
Kovid-19'la mücadele kapsamında dinamik denetim uygulaması yapıldı
Kovid-19'la mücadele kapsamında dinamik denetim uygulaması yapıldı
Kovid-19'la mücadele kapsamında dinamik denetim uygulaması yapıldı

Mahmut Demirtaş, Turizm, Mardin, Esnaf, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kovid-19'la mücadele kapsamında dinamik denetim uygulaması yapıldı - Son Dakika


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