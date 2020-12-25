Mardin'de Kovid-19 önlemlerine uyularak Noel ayini yapıldı - Son Dakika

Mardin'de Kovid-19 önlemlerine uyularak Noel ayini yapıldı

25.12.2020 13:31
Mardin'de Kovid-19 önlemlerine uyularak Noel ayini yapıldı, System.String[]

Mardin'deki tarihi Kırklar Kilisesi'nde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında sosyal mesafe kurallarına uyularak Noel ayini düzenledi.

Mardin'deki tarihi Kırklar Kilisesi'nde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında sosyal mesafe kurallarına uyularak Noel ayini düzenledi.

Farklı dil ve dinden vatandaşların yüzyıllardır huzur içinde bir arada yaşadığı "hoşgörü kenti" Mardin'de, Süryani din görevlilerinin aldığı karar neticesinde Noel için ayin yapıldı.

Merkez Artuklu ilçesindeki Kırklar Kilisesi'nde Kovid-19 tedbirleri altında gerçekleştirilen ayine, sosyal mesafe kuralı doğrultusunda sınırlı sayıda kişi katıldı.

Kırklar Kilisesi Başpapazı Gabriel Akyüz'ün yönettiği ayinde, mumlar yakılarak dilekler tutuldu, dünyanın huzura kavuşması ve koronavirüsten kurtulması için Süryanice ve Türkçe ilahiler, dualar okundu.

Başpapaz Akyüz, Kovid-19'a yakalandığı için ayine katılamayan Mardin ve Diyarbakır Metropoliti Saliba Özmen'in mesajını okudu.

Ayinin ardından görevliler, sosyal mesafe kurallarına uygun olarak bayramlaştı, mum yakıp dua etti.

Görevliler ayini sosyal medyadan canlı yayınlayarak Süryani vatandaşların evlerinde izlemesini sağladı.

Akyüz, Süryaniler için çok önemli bir bayrama girdiklerini, bu kapsamda tedbirlere uyarak ayin düzenlediklerini söyledi.

Her yıl kilisede cemaatin dolup taştığını ancak bu yıl çok az kişinin katılımıyla ayin yapıldığını belirten Akyüz, "Bir yıldan beridir devam eden bu bulaşıcı hastalık, insanları evlerine hapsetti. Birçok kişi vefat etmiştir. Birçok kişi hastanelerde yatmaktadır. Bu kötü hastalığın dünyadan, ülkemizden, bölgemizden kalkması için dualar ettik." diye konuştu.

"İnşallah önümüzdeki günlerde daha güzel bayramlar yaşarız"

Süryani cemaati üyesi Murat Özbek de bayramın bütün dünyaya barış, huzur ve sağlık getirmesini temenni etti.

Kovid-19 salgını ve yaşanan bütün olumsuzlukların son bulması için dua ettiklerini aktaran Özbek, şöyle dedi:

"Buruk bir dönem, bir ayin yaşıyoruz. Sosyal mesafeye dikkat ederek ayin gerçekleştirdik. İçeriye çok az bir cemaat aldık. Cemaatimizin mutlak suretle maske kullanarak ve sosyal mesafe kuralarına dikkat ederek oturmalarını sağladık. İnşallah önümüzdeki günlerde daha güzel bayramlar yaşarız."

Süryani, Mardin, Karar, Noel, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Mardin'de Kovid-19 önlemlerine uyularak Noel ayini yapıldı - Son Dakika


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