Mardin'de köy okullarına kırtasiye malzemesi ve oyuncak yardımı yapıldı - Son Dakika

Mardin'in Merkez Artuklu ilçesinde 10 köy okuluna, kırtasiye malzemesi ve oyuncak yardımı yapıldı.

e-Twinning Platformu aracılığıyla Çiğdem Üstünbaş ve Gizem Okyay öncülüğünde hayata geçirilen "Oyuncağını Tasarla Paylaş" projesi kapsamında kırsalda yaşayan çocuklar için geri dönüştürülebilir malzemelerden oyuncaklar yapıldı.

Proje ile çocuklara sevgi, iyilik, yardımseverlik ve paylaşma duygularının kazandırılması hedefleniyor. Bu amaçla hazırlanan oyuncak ve temin edilen kırtasiye malzemeleri kırsaldaki köy okullarında eğitim gören çocuklara ulaştırıldı.

Üstünbaş, yaptığı açıklamada, proje ile hedefledikleri amaca ulaştıklarını belirterek, "Öğrencilerimiz iyilik kutularını, proje kapsamındaki okullar için belirledikleri oyuncakları doldurdular. Minik eller koca yürekler, tanımadıkları köy okulları için geri dönüştürülebilir atık materyallerle oyuncaklar yaptılar." dedi.

Okyay ise projeye çocukların ve ailelerin büyük bir arzuyla destek olduklarını aktararak, "Ailesiyle beraber çocuklarımız evde ve okulda yaptıkları iyiliklerin video ve resimlerini çekerek bizlerle paylaştılar. Proje ekibimizin destekleriyle kullanılmayan oyuncakları tamir edip, hediye paketlerine sardık ve üzerlerine isim yazdık. 10 öğretmen ve 4 şehir birleşerek Mardin'de 10 köy okuluna 60 koli oyuncak, kırtasiye malzemesi ve okuma kitabı yolladık. 'Son Durak Mutluluk İyilik Bulaşıcıdır' sloganımızla yola çıktık." diye konuştu.