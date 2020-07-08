Mardin'de küçük çocuğa sigara içirmeye çalıştığı iddia edilen kişi yakalandı - Son Dakika

Mardin'de küçük çocuğa sigara içirmeye çalıştığı iddia edilen kişi yakalandı

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde küçük yaştaki çocuğa sigara içirmeye çalıştığı ve bu anları sosyal medyadan yayımladığı iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde küçük yaştaki çocuğa sigara içirmeye çalıştığı ve bu anları sosyal medyadan yayımladığı iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.

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İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, küçük yaştaki çocuğa sigara içirilmeye çalışıldığına dair anların yer aldığı bir görüntünün sosyal medyada paylaşılması üzerine çalışma başlattı.

Olayın şüphelisinin Mehmet K. olduğunu ve Kızıltepe ilçesinde ikamet ettiğini belirleyen ekipler, operasyonla zanlıyı yakaladı.

Kızıltepe Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

"Magˆdur c¸ocugˆun rehabilite edilmesi yo¨nu¨nde c¸alıs¸malara bas¸lanmıs¸tır"

Mardin Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, sorus¸turma kapsamında yapılan inceleme neticesinde magˆdur c¸ocugˆa sigara vererek go¨ru¨ntu¨leri internet ortamında paylas¸an ve magˆdur c¸ocuk ile herhangi bir akrabalık bagˆı

bulunmadıgˆı tespit edilen s¸u¨pheli Mehmet K'nin gözaltına alındığı anımsatıldı.

Açıklamada, şöyle denildi:

" 'C¸ocugˆun u¨stu¨n yararı' go¨zetilerek 5395 sayılı C¸ocuk Koruma Kanunu uyarınca magˆdur c¸ocuk hakkında vakaya uygun koruyucu ve destekleyici tedbirler alınması ic¸in gerekli is¸lemler bas¸latılmıs¸tır. Ayrıca Kızıltepe Sosyal Hizmetler Mu¨du¨rlu¨gˆu¨ ile koordineli s¸ekilde magˆdur c¸ocugˆun rehabilite edilmesi yo¨nu¨nde c¸alıs¸malara bas¸lanmıs¸tır."

Kızıltepe, Mehmet K, Mardin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.07.2020 22:15 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Mardin'de küçük çocuğa sigara içirmeye çalıştığı iddia edilen kişi yakalandı - Son Dakika
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